Ива Кръстева
Виляреал постигна убедителна победа над Райо Валекано в среща от Ла Лига
снимка: AP Photo/Alberto Saiz
Испания,  
01.11.2025 17:17
Виляреал постигна убедителна победа над гостуващия Райо Валекано с 4:0 в среща от 11-ия кръг на футболното първенство на Испания.

Така серията на Райо от шест поредни мача във всички турнири без загуба беше прекъсната, а Виляреал пък продължава да бъде без поражение от дома в първенството от началото на сезона. 

Жерар Морено откри резултата за домакините в 22-ата минута. Останалите три гола реализираха Алберто Молейро, Санти Комесаня и Айосе Перес през втората част.

След успеха Виляреал се изкачи на временното второ място в класирането на Ла Лига с 23 точки актив, но с мач повече от третия Барселона, който е с 22, а Райо Валекано са на десета позиция с 14 точки. 

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на ЛаЛига:

Виляреал - Райо Валекано  - 4:0

по-късно днес:
Атлетико Мадрид - Севиля
Реал Сосиедад - Атлетик Билбао 
Реал Мадрид - Валенсия

в неделя: 
Леванте - Селта Виго
Алавес - Еспаньол
Барселона - Елче
Бетис - Майорка

в понеделник:
Реал Овиедо - Осасуна

от петък:
Хетафе - Жирона                 - 2:1

* Реал Мадрид води в класирането с 27 точки, следван от Виляреал с 23, Барселона с 22, Атлетико Мадрид 
с 19, Еспаньол с 18, Хетафе със 17 и други.

