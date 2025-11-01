Виляреал постигна убедителна победа над Райо Валекано в среща от Ла Лига

Виляреал постигна убедителна победа над гостуващия Райо Валекано с 4:0 в среща от 11-ия кръг на футболното първенство на Испания.

Така серията на Райо от шест поредни мача във всички турнири без загуба беше прекъсната, а Виляреал пък продължава да бъде без поражение от дома в първенството от началото на сезона.

Жерар Морено откри резултата за домакините в 22-ата минута. Останалите три гола реализираха Алберто Молейро, Санти Комесаня и Айосе Перес през втората част.

След успеха Виляреал се изкачи на временното второ място в класирането на Ла Лига с 23 точки актив, но с мач повече от третия Барселона, който е с 22, а Райо Валекано са на десета позиция с 14 точки.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на ЛаЛига: Виляреал - Райо Валекано - 4:0 по-късно днес: Атлетико Мадрид - Севиля Реал Сосиедад - Атлетик Билбао Реал Мадрид - Валенсия в неделя: Леванте - Селта Виго Алавес - Еспаньол Барселона - Елче Бетис - Майорка в понеделник: Реал Овиедо - Осасуна от петък: Хетафе - Жирона - 2:1 * Реал Мадрид води в класирането с 27 точки, следван от Виляреал с 23, Барселона с 22, Атлетико Мадрид с 19, Еспаньол с 18, Хетафе със 17 и други.