Подробно търсене

Младежкият тим на Лудогорец победи Динамо Минск в първи мач от втория кръг на младежката Шампионска лига

Христо Бонински
Младежкият тим на Лудогорец победи Динамо Минск в първи мач от втория кръг на младежката Шампионска лига
Младежкият тим на Лудогорец победи Динамо Минск в първи мач от втория кръг на младежката Шампионска лига
Снимка: ludogorets.com
Разград,  
01.11.2025 17:56
 (БТА)

Отборът на Лудогорец до 19 години постигна победа срещу Динамо Минск с 1:0 в първи мач от втория кръг на младежката Шампионската лига на УЕФА. Мачът се играе на един от тренировъчните терени на комплекса "Гнездо на орли", като българският тим де водеше гост, а ще бъде домакин на реванша на 5 ноември, който също ще бъде в Разград. Срещата днес се игра без публиката, а на реванша може да има фенове.

Победното попадение за Лудогорец вкара Георги Пенев след половин час игра и асистенция на Кристиян Николов.

Ако Лудогорец преодолее тима от Беларус, в следващата фаза ще играе срещу победителят от двубоя между Динамо Тбилиси и АЕК Ларнака, като грузинците спечелиха първата среща с 4:3.   

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:33 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация