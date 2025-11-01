В нас тече кръвта на народните будители, бъдете будители на съвремието, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов

Денят на народните будители отбелязва огромната саможертва и приноса на една шепа хора, благодарение на които нас ни има като народ. На 1 ноември нека всеки един от нас сведе глава пред делото на нашите предшественици и да не забравяме, че в нас тече кръвта на народните будители и всеки един българин може да бъде народен будител. Това заяви във видео обръщение, публикувано във Фейсбук, лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Будителството е присъщо на всеки един човек, стига да пожелае, стига да иска. Всеки един от нас може да бъде народен будител, защото за добро или за лошо нашият народ продължава да има нужда от постоянно будене, от постоянно водене, от постоянно даване на добър пример. В нашето съвремие лошите примери са повече от добрите, затова бъдете добри, бъдете будителите на съвременната ни епоха и не забравяйте, че това, което всеки един от нас прави, е за нашите деца и да бъдещето на България, заявява още Костадин Костадинов.