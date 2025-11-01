Денят на народните будители ни напомня колко силна е светлината на знанието, заявиха от „Има такъв народ“

Днес ние българите почитаме всички велики личности, които със слово, знание и дух са ни водили напред - книжовници, учители, просветители, революционери, хора на културата и науката, написаха от партия „Има такъв народ“ във Фейсбук по повод Деня на народните будители, който честваме днес.

Това е ден, който ни напомня колко силна е светлината на знанието и колко важно е да я пазим и предаваме нататък, допълват от политическата формация и честитят на българските граждани празника.