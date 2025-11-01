Нека продължим делото на народните ни будители, заявиха от „Продължаваме промяната“ по случай 1 ноември

Подробно търсене

Петра Куртева
Паметникът на Паисий Хилендарски в София. Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
01.11.2025 08:31
„Честит празник, българи! Нека продължим делото на народните ни будители“, заявяват от „Продължаваме промяната“ в публикация във Фейсбук по случай Деня на народните будители.

Днес честваме своите просветители, книжовници, революционери, дейци на културата и науката. Почитаме делото на българите, които са допринесли за нашата просвета, култура и национално самосъзнание, допълват от политическата формация. 

Днес отбелязваме Деня на народните будители. Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив.

