За трета поредна година в Румъния беше отбелязана Архангелова задушница по инициатива на Министерството на отбраната (МО) със съдействието на Посолството на България в Румъния, съобщиха от пресцентъра на МО.

Делегация от министерството участва във военен ритуал и заупокойна панихида в Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън“ („Mircea cel Batran“) край село Мирча вода, окръг Констанца. Положени бяха венци от името на министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Военното гробище край Мирча вода е едно от най-големите извън България по брой на погребаните в него български военни – около 200. Положени са тленните останки на общо над 5000 воини от четири национални армии – на Румъния, Германия, Русия и България, загинали на Добруджанския фронт по време на Първата световна война, информират от Министерството на отбраната.

В ритуала взеха участие Радко Влайков – посланик в Румъния, директорът на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ Людмил Михайлов, военният аташе на България в Румъния полковник Любомир Родопски, български военнослужещи от Щаба на многонационалната дивизия „Югоизток“ в Букурещ, офицери и курсанти от Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“, председателят на Съюза на ветераните от войните на България о. з. полковник Анани Христов, както и членове на различни военно-патриотични организации.

От румънска страна участваха военнослужещи от 345-и артилерийски батальон „Tomis“, военният оркестър на Военноморските сили на Румъния, о. з. полк. Ремус Маковей – председател на неправителствената организация „Култ към героите“ (клон Констанца), Кристиан Крачун – президент на Асоциацията на военните ветерани в Румъния (клон Констанца) и др. Заупокойна литургия ще бъде отслужена в съслужение от румънски и български свещеници.

По-рано днес със заупокойна панихида и поднасяне на венци и цветя в София беше отдадена почит пред паметта на загиналите военнослужещи.

Паметта на 214 български офицери и войници беше почетена и на българското военно гробище в село Цапари, Битолско, Република Северна Македония.