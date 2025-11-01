Фен на Реал Мадрид e починал по време на дербито от Ла Лига срещу Барселона, след като нападателят на Мадрид Килиан Мбапе пропусна дузпа, съобщава вестник "Спорт".

Мбапе пропусна дузпата в 52-ата минута. След това израелски привърженик на трибуните е припаднал. Според изданието, намиращи се наблизо хора и вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа са сигнализирали на съдията да спре мача, но това не се е случило.

Фенът получил първа помощ от медицинския персонал на стадиона и по-късно бил откаран в болница, но лекарите не са успели да спасят животът му.

Мачът се проведе на 26 октомври и завърши с победа с 2:1 за Реал Мадрид.