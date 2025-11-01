Тази награда е една огромна отговорност, каза Мартин Атанасов, обявен за „Будител на годината“

Тази награда е една огромна отговорност към всички останали номинирани финалисти в конкурса и към всички хора, които са гласували за мен. Тази награда не е персонално моя, тя е на всички активни млади хора на България, които показаха как се прави и ще продължим да го правим. Това каза за БТА създателят на проекта „Черна писта“ Мартин Атанасов, обявен за „Будител на годината“. Той беше избран в дванадесетото издание на кампанията на Българското национално радио (БНР).

Будителите са този лъч светлина, искрата във всяка тъмнина. Будителите са тези, които движат напред нашето общество и които се опитват с малки стъпки, някои с по-големи, да го пробуждат, каза още Мартин Атанасов.

Според него посланието на инициативата е „Правете повече добро!“. Аз - като един младеж, който за първи път попада на церемонията, си тръгвам пълен с вдъхновение, добави той.

Наградата „Аз, буки, веди, знание“ на скулптора Александър Пройнов беше връчена на Мартин Атанасов от миналогодишния носител на наградата Веселин Диманов, който благодари за възможността да се срещне с такива хора, които окриляват и дават надежда, че в България доброто ще победи.

Специалната награда на Би Ти Ви връчи журналистката Кристина Газиева на Илиян Русев – Скури, който помага на деца със затруднения. По думите ѝ той е превърнал личната си трагедия в движеща сила. Наградата от негово име прие актрисата Елена Петрова, която каза, че будителите могат да движат държавата напред.

Специалната награда на Българското национално радио връчи генералният директор на БНР Милен Митев, според когото будителите са обединени от решителността и себеотрицанието, с което преследват цели не за себе си, а за всички нас. Наградата получи д-р Димитър Бакалов за кампанията си срещу вредните вещества. Той апелира да се прави добро.

Вие ни давате страшно много сила и искам да ви благодаря за заряда, който ни давате, за това, че ни карате да вярваме, че добрите хора са повече и че доброто е заразно, каза кметът на София Васил Терзиев в обръщение към номинираните. Той връчи специалната награда на Столична община на Тодора Радева от фондация „Прочети София“. Добрата литература разказва всички тези истории, които чуваме тук, от които имаме нужда, за да продължим напред, каза тя.

Както БТА писа, жури в състав Никола Рахнев, Александър Алексиев, Ива Дойчинова, Даниел Ненчев, проф. Огнян Герджиков, д-р Румен Манов и Добрина Чешмеджиева избра десетимата финалисти. Това са успешните дарителски кампании „Аз вярвам и помагам“, Благовеста Пугьова от фондация „Подари време“, инициаторът на кампания срещу вредните вещества д-р Димитър Бакалов, публицистът Иван Ланджев, треньорът и вдъхновител на деца с двигателни и ментални затруднения Илиян Русев – Скури, добротворец, който подкрепя много каузи Кристина Патева-Маринова, създателят на „Черната писта“ на катастрофите в България Мартин Атанасов, бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, Светослав Димитров и доброволците в гасенето на пожари и създателят на значими литературни проекти Тодора Радева.