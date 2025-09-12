Подробно търсене

Започна гласуването за кампанията на Българското национално радио „Будител на годината 2025“. Снимка: БНР
12.09.2025 16:48
Започна гласуването в кампанията на Българското национално радио (БНР) „Будител на годината 2025“. До 15 октомври всеки може да даде своя вот за личността, каузата или проекта, който го е вдъхновил със смисъла и смелостта си, информират от БНР. 

Организаторите уточняват, че гласуването е в сайта на БНР. Името на „Будител на годината 2025“ ще бъде обявено по традиция на празничния 1 ноември.

„През август бяха получени стотици номинации. Жури в състав Никола Рахнев, Александър Алексиев, Ива Дойчинова, Даниел Ненчев, проф. Огнян Герджиков, д-р Румен Манов и Добрина Чешмеджиева избра десетте финалисти сред тях. Това са успешните дарителски кампании „Аз вярвам и помагам“, Благовеста Пугьова от фондация „Подари време“, инициаторът на кампания срещу вредните вещества д-р Димитър Бакалов, публицистът Иван Ланджев, треньорът и вдъхновител на деца с двигателни и ментални затруднения Илиян Русев – Скури, добротворец, който подкрепя много каузи Кристина Патева-Маринова, създателят на „Черната писта“ на катастрофите в България Мартин Атанасов, бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, Светослав Димитров и доброволците в гасенето на пожари и създателят на значими литературни проекти Тодора Радева“, казват от екипа.

