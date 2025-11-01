Подробно търсене

В Истанбул днес официално бе открит най-големият градски парк на територията на Турция

Кристиан Стратев
В Истанбул днес официално бе открит най-големият градски парк на територията на Турция
В Истанбул днес официално бе открит най-големият градски парк на територията на Турция
Изглед от Истанбул. Снимка: AP Photo/ Emrah Gurel, File.
Анкара,  
01.11.2025 17:42
 (БТА)

С официална церемония, в която участва и турският президент Реджеп Тайип Ердоган, днес в Истанбул официално бе открит най-големият градски парк на територията на Турция, предаде Анадолската агенция. 

Новият парк, който се намира на територията на бившето летище „Ататюрк“ в европейската част на Истанбул, разполага с 1,2 милиона квадратни метра зелени площи, на които са засадени над 20 000 дървета. Наред с обширните зелени пространства, на територията на комплекса са изградени и четири библиотеки, четири ресторанта, открита сцена с капацитет 30 000 души, 12 тенис корта, 11 баскетболни игрища, по 6 футболни и волейболни игрища, както и над 100 000 квадратни метра пешеходни и велоалеи. 

Освен за развлечение паркът е предвиден да послужи и като сборен пункт при извънредни ситуации, като при нужда на територията му ще могат да бъдат приютени до 165 000 души. 

/СГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:32 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация