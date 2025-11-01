В Истанбул днес официално бе открит най-големият градски парк на територията на Турция

С официална церемония, в която участва и турският президент Реджеп Тайип Ердоган, днес в Истанбул официално бе открит най-големият градски парк на територията на Турция, предаде Анадолската агенция.

Новият парк, който се намира на територията на бившето летище „Ататюрк“ в европейската част на Истанбул, разполага с 1,2 милиона квадратни метра зелени площи, на които са засадени над 20 000 дървета. Наред с обширните зелени пространства, на територията на комплекса са изградени и четири библиотеки, четири ресторанта, открита сцена с капацитет 30 000 души, 12 тенис корта, 11 баскетболни игрища, по 6 футболни и волейболни игрища, както и над 100 000 квадратни метра пешеходни и велоалеи.

Освен за развлечение паркът е предвиден да послужи и като сборен пункт при извънредни ситуации, като при нужда на територията му ще могат да бъдат приютени до 165 000 души.