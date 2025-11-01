Бюрото по труда в Смолян обяви 13 позиции за висшисти, съобщиха за БТА от бюрото.

Свободните работни места са за експерт-продажби, инспектор - трудова медицина, музикален ръководител в читалище, ръководител на младежки център, специалист - информационни технологии, учител по физика и астрономия, монтажник за промишлено оборудване, конструктор, технолог, строителен и машинен инженер, началник на отдел "Устройство на територията, общинска собственост, техническа инфраструктура и екология" и вътрешен одитор.

Обявените свободни места за хора със средно професионално, средно общо и основно образование са 218. Преобладават вакантните позиции за сервитьори - 27, камериерки -16, бармани - 13, готвачи, работници в кухня, администратори в хотел. Търсят се и монтажисти на пластмасови изделия и на електронни елементи, машинни оператори за производство на пластмасови изделия, общи работници.

В Бюрото по труда в Девин е обявено едно място за юрисконсулт. В сектора за неквалифицираната работна ръка са търсят камериерки, общи работници в промишлеността, сервитьори, миячи на съдове, помощник-готвачи.

В Бюрото по труда в Мадан са обявени 29 позиции за машинни оператори - шиене на облекла, кроячи - текстил, обслужващи работници в промишленото производство, машинни оператори за производство на пластмасови изделия.

В Бюрото по труда в Златоград най-търсени са машинни оператори - шиене - 14 души, както и комплектовач, общ работник, готвач, помощник кухня, майстор за производство на хлебни изделия и резач на горски дървен материал.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.