В музея в Тополовград е открита зала-трезор със златното съкровище от тракийската могила край с. Капитан Петко войвода

Специално изградената трезорна зала с експонирани в нея златни находки от разкопките на могила на тракийски войн, край село Капитан Петко войвода, беше открита официално, съобщиха от пресцентъра на Община Тополовград.

На церемонията по откриването присъстваха кметът на Община Тополовград Божин Божинов и археологът Даниела Агре.

Изграждането на трезорното помещение беше едно от условията артефактите, открити от екипа на Даниела Агре през лятото на 2024 г. при спасителни разкопки, да бъдат върнати в постоянна експозиция в Тополовград.

Залата за ценните находки беше изградена по проект на Общината, финансиран със 159 хил. лв. от Национален фонд „Култура“ и Министерството на културата. По друг проект, с финансиране от близо 50 хил. лв. по линия на Министерството на културата, беше извършена реставрацията на артефактите. Сред по-интересните от тях са ловен нож с украсена със скъпоценни камъни кания, златни венец и фибула, масивни мъжки гривна, пръстен и огърлица - без аналог в страната ни до момента.

Златното съкровище от Тополовградско беше показано за първи път след реставрацията в изложбата „Блясъкът на елинистическото злато - повелителят на Сакар“ в Националния археологически музей през август тази година.

От пресцентъра на Община Тополовград съобщиха, че ценностите в залата със специален режим, която се намира в Общински исторически музей, ще бъдат достъпни за посещение от пети ноември тази година. В края на септември бяха одобрени от Общинския съвет и таксите за посещения и беседи.