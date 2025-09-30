Общинският съвет на Тополовград одобри входни такси за посещение и справочни услуги в местния исторически музей

Общинският съвет на Тополовград одобри входни такси за посещение и справочни услуги в местния Общински исторически музей. Докладната бе представена на днешната сесия от заместник-кмета Хараламби Мочев по внесено в администрацията предложение от директора на музея Стоянов Кълвачев.

Според решението деца до седемгодишна възраст ще могат да посещават музея без входна такса. Учещите и пенсионерите ще заплащат два лева за вход. За възрастни определеният вход е 10 лева. Посещението за всички ще бъде безплатно на 18 май – Международен ден на музеите, на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност и Ден на Тополовград, както и на 1 ноември, когато се отбелязва Денят на народните будители. Организираните ученически мероприятия и посещения също ще бъдат безплатни. При провеждане на обзорна или тематична беседа на български език съветниците приеха да се заплаща такса от 20 лв. Беседата с планински водач без определена тема ще струва 50 лв, а при посочена тема – 80 лева.

При заверяване на препис и препис извлечение на документи от основния и научно-спомагателния фонд потребителите ще заплащат за първа страница 0,5 лв., а за всяка следваща – по 0,10 лева. Сканирането и заверяването на снимки от основния и научно-спомагателния фонд ще струват за едно копие на хартиен носител – 0,5 лв., а за копие в електронен формат – пет лева. За изготвяне на справки ще се заплаща 10 лева.

Съветниците одобриха и предложението за професионално фото- и видеозаснемане на експозициите в залите на музея ще се заплаща 150 лева. Заснемане без разрешение ще се санкционира с глоба от 10 лева за любители и 50 лева при професионални материали.

В музея на Тополовград на 1 ноември предстои откриването на залата трезор, където ще бъдат изложени златните съкровища, открити при спасителни археологически разкопки на тракийска могила край село Капитан Петко войвода, каза за БТА заместник-кметът на общината Красимира Атанасова по повод решението на съветниците за фиксиране на условията за посещение в музея.

Като допълнителна точка съветниците утвърдиха в дневния ред, а впоследствие и приеха предложения за удостояване на четирима души като почетни граждани на Тополовград. Това са: икономистът и общественик проф. Стоян Денчев, кардиологът д-р Димитър Кючуков, Кирил Ламбов, който е виден местен общественик и Петко Янчев, каменоделец и изявен доброволец.

Друго решение на Общинския съвет е за съгласие за промяна на сградата на здравна служба в с. Срем от имот публична в частна общинска собственост. Доводът за това е, че сградата не е в добро техническо състояние, а към имота има проявен интерес за закупуването му.