Поетесата Радосвета Златева представи творчеството си в Кюстендил

В Кюстендил поетесата Радосвета Златева представи творчеството си в залата на Младежкия дом.

Златева представи пред публиката свои изящни слова, поезия, хумор и разкази. „Тъй като имам пет международни признания трябваше най-после да ги обявя. Стига скромност. Трябва повече хора да ги видят и да ги разберат“, каза за БТА Радосвета Златева. Тя допълни, че с писане се занимава вече 70 години, като първото си произведение е написала още в първи клас и го посветила на своя съученичка.

Поетесата допълни, че има много тетрадки с написани и недописани произведения, които предстои да довърши и издаде в голям сборник. Подготвила е и роман, който изчаква още факти преди да бъде завършен. По думите ѝ в живота си най-много си е мила ръцете и е писала, а писането и хоби и предопределение.

Златева посочи, че денят на народните будители не е избран случайно за събитието, въпреки че Златева е през живота си е работила като учител, журналист и рекламен специалист, но не се смята за будител.

Радосвета Златева е носител на национална награда за поезия и има издадени три самостоятелни книги.