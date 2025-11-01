Денят на народните будители бе отпразнуван с тържество в българското неделно училище в Одрин

В Българското неделно училище “Отец Александър Чъкърък” в пограничния град Одрин тържествено бе отбелязан Денят на народните будители.

Директорът на училището Христо Христов поздрави децата и гостите и разказа за историята на празника.

Учениците бяха подготвили изложба, посветена на бележити личности от Българското Възраждане, както и кратка програма за празника.

Сред гостите на тържеството бе кметът на Първомай Николай Митков, Нели Братоева и представители на Варненския “Инър Уийл” (Inner Wheel) клуб, както и на приятелския им клуб от Истанбул, заместник-ръководителят на Генералното консулство на България в Одрин Петър Арабаджиев и консулът Тодор Петров, отговарящ за дейността на училището. В края на тържеството децата получиха подаръци от Варненския “Инър Уийл” клуб - книжки на български и лакомства. Беше прочетен и поздравителен адрес от Албена Вълчева, президент на варненския "Инър Уийл" клуб.

През настоящата година в българското неделно училище в Одрин се обучават 63 деца в групи, разпределени според нивото на владеене на български език - от подготвителна група до 6-и клас, съобщиха за БТА от ръководството на училището. Преподаватели са Христо Христов, Бахтъшен Мутлу, Руджинан Ергюн, Александър Александров. През настоящата година ръководството на училището е планирало учебни пътувания в България, Турция и Гърция в рамките на изследователски проект, посветен на бележитите българи, родени или творили в Одрин и Източна Тракия през 19-и и началото на 20-и век.