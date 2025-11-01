Пловдив почете паметта на опълченците и жертвите на Априлското въстание

site.btaПловдив почете паметта на опълченците и жертвите на Априлското въстание
Възпоменателна церемония в памет на героите, отдали живота си за свободата на България, се състоя в Пловдив на Архангелова Задушница, съобщиха от общинската администрация.
Пловдивският митрополит Николай е отслужил заупокойна молитва за героично загиналите въстаници, опълченци и войници. На церемонията са присъствали кметът на Пловдив Костадин Димитров, командири и военнослужещи от Пловдивския гарнизон, общественици и граждани, се посочва още в съобщението.
Молитвени слова и песнопението „Вечная памет“ са огласили Централния гробищен парк в знак на почит към саможертвата на всички, положили основите на свободна България.
Възпоменателната церемония е завършила с поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите по време на Априлското въстание и на Руско-турската освободителна война.
/ТНП/
