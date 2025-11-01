Подробно търсене

Пловдив почете паметта на опълченците и жертвите на Априлското въстание

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
Възпоменателна церемония в памет на героите, отдали живота си за свободата на България се състоя в Пловдив на Архангелова Задушница Снимка: Община Пловдив
Пловдив,  
01.11.2025 15:43
Възпоменателна церемония в памет на героите, отдали живота си за свободата на България, се състоя в Пловдив на Архангелова Задушница, съобщиха от общинската администрация.

Пловдивският митрополит Николай е отслужил заупокойна молитва за героично загиналите въстаници, опълченци и войници. На церемонията са присъствали кметът на Пловдив Костадин Димитров, командири и военнослужещи от Пловдивския гарнизон, общественици и граждани, се посочва още в съобщението.

Молитвени слова и песнопението „Вечная памет“ са огласили Централния гробищен парк в знак на почит към саможертвата на всички, положили основите на свободна България.

Възпоменателната церемония е завършила с поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите по време на Априлското въстание и на Руско-турската освободителна война.

