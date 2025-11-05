Започват снимките на биографичен филм за оперната звезда Монсерат Кабайе

В Испания започват снимките на биографичен филм за прочутото сопрано Монсерат Кабайе, съобщава сайтът OperaWire.

Режисьор на „Кабайе” ще бъде венецуелката Патрисия Ортега. Филмът представя различни етапи от живота на оперната певица и затова в нейния образ ще влязат две актриси – Бегоня Алберди и Ана Сааведра.

Снимките ще бъдат основно в студийния комплекс Punta Zorroza в Билбао, с допълнителни локации в Барселона, включително и в оперния театър „Лисеу“.

Продуцент на филма е Фигередо Гонсалес-Кеведо, а изпълнителни продуценти са Тифани Руоз и Сара Гомес.

Родена през 1933 г. в Барселона, Монсерат Кабайе има успешна кариера и пее на най-престижните оперни сцени по света.

В началото на 90-те години на миналия век тя постига световна известност, след като записва дуета с Фреди Меркюри „Барселона“, включен в дуетния им албум със същото име. Песента се превръща в химн на Летните олимпийски игри от 1992 г., проведени в Барселона, и достига челните места на класации за поп музика.

През 1999 г. Монсерат Кабайе изпълнява песента и на финала на Шампионската лига на стадион „Ноу Камп“, като гласът на вече покойния Меркюри е пуснат на запис.

Монсерат Кабайе умира на 6 октомври 2018 г. в Барселона.