От Байерн Мюнхен пожелаха бързо възстановяване на футболистите на Пари Сен Жермен

Байерн Мюнхен пожела всичко най-добро на контузените футболисти в Пари Сен Жермен. Германският гранд победи европейския клубен шампион с 2:1 в четвъртия кръг от основната фаза в Шампионската лига.

Усман Дембеле напусна терена в 25-ата минута на мача с контузия в прасеца е не можа да помогне на парижани в ключовия двубой. Неговият съотборник Ашраф Хакими беше принуден да напусне терена в края на първото полувреме след нарушение на Луис Диас. Крилото на Байерн получи директен червен картон в тази ситуация.

От парижкия клуб обявиха, че Нуно Мендеш ще отсъства няколко седмици заради разтегнати връзки на лявото коляно.

"Пожелаваме ви бързо и пълно възстановяване", написаха от Байерн в страницата си в социалната мрежа Х.