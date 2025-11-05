Подробно търсене

От Байерн Мюнхен пожелаха бързо възстановяване на футболистите на Пари Сен Жермен

Асен Даскалов
От Байерн Мюнхен пожелаха бързо възстановяване на футболистите на Пари Сен Жермен
От Байерн Мюнхен пожелаха бързо възстановяване на футболистите на Пари Сен Жермен
AP Photo/Thibault Camus
Мюнхен,  
05.11.2025 19:53
 (БТА)

Байерн Мюнхен пожела всичко най-добро на контузените футболисти в Пари Сен ЖерменГерманският гранд победи европейския клубен шампион с 2:1 в четвъртия кръг от основната фаза в Шампионската лига.

Усман Дембеле напусна терена в 25-ата минута на мача с контузия в прасеца е не можа да помогне на парижани в ключовия двубой. Неговият съотборник Ашраф Хакими беше принуден да напусне терена в края на първото полувреме след нарушение на Луис Диас. Крилото на Байерн получи директен червен картон в тази ситуация.

От парижкия клуб обявиха, че Нуно Мендеш ще отсъства няколко седмици заради разтегнати връзки на лявото коляно.

"Пожелаваме ви бързо и пълно възстановяване", написаха от Байерн в страницата си в социалната мрежа Х.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:50 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация