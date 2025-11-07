Село Гавраилово ще отпразнува храмовия си празник на Архангеловден

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова (архив)
Сливен,  
07.11.2025 12:26
 (БТА)

Село Гавраилово ще отпразнува храмовия си празник и празника на селото на 8 ноември – Архангеловден. Празничната програма ще започне в 10:00 часа с поднасяне на цветя пред паметника на загиналите за свободата на България, съобщи кметът Теньо Божеков. Учител от ОУ "Найден Геров“ ще разкаже историята на селото пред жителите и гостите.

В храм "Св. Архангел Михаил“ ще бъде отслужена тържествена света литургия.

Кметът Божеков уточни, че ремонтът на църквата е приключил – подът е възстановен в оригиналния си вид, а също са извършени боядисване и укрепителни дейности на оградата. Средствата за ремонта на църквата са осигурени от митрополията, а възстановяването на зида – от бюджета на селото.

Пред храма ще бъде раздаден празничен курбан. След богослужението ще бъде открит пенсионерски клуб, а тържеството ще продължи по програмата. 

