Село Гавраилово ще отпразнува храмовия си празник на Архангеловден
Село Гавраилово ще отпразнува храмовия си празник и празника на селото на 8 ноември – Архангеловден. Празничната програма ще започне в 10:00 часа с поднасяне на цветя пред паметника на загиналите за свободата на България, съобщи кметът Теньо Божеков. Учител от ОУ "Найден Геров“ ще разкаже историята на селото пред жителите и гостите.
В храм "Св. Архангел Михаил“ ще бъде отслужена тържествена света литургия.
Кметът Божеков уточни, че ремонтът на църквата е приключил – подът е възстановен в оригиналния си вид, а също са извършени боядисване и укрепителни дейности на оградата. Средствата за ремонта на църквата са осигурени от митрополията, а възстановяването на зида – от бюджета на селото.
Пред храма ще бъде раздаден празничен курбан. След богослужението ще бъде открит пенсионерски клуб, а тържеството ще продължи по програмата.
/ТЙ/
