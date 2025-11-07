Медицински специалисти са най-търсените квалифицирани кадри в Ямбол и региона

Медицински специалисти са най-търсените квалифицирани кадри в Ямбол. Обявени са четири такива свободни работни места – за двама фелдшери и лекарски асистент с висше образование по здравни грижи, както и за медицинска сестра. Това показва актуалната справка, предоставена на БТА от Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол.

В Ямбол и региона има критичен недостиг на професионалисти по здравни грижи. Повечето от работещите медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори са в пенсионна възраст. Това каза за БТА през май т.г. Цветка Бойчева, председател на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

Общо 10 са вакантните позиции за висококвалифицирани кадри с висше образование. Търсят се двама счетоводители, учител по практика и технолог с висше образование по машинно инженерство. Работодатели са обявили и две вакантни позиции за завършили икономика и търговия.

Чрез борсата работа могат да намерят и завършили средно образование, както и работници само с основно образование. Работа се предлага в металопреработващата промишленост, търговията, транспорта и логистиката. Обявени са общо 48 свободни места, от тях шест са подходящи за хора с трайно намалена работоспособност.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.