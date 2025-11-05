Партия “Политическо движение Социалдемократи” предлага създаване на временен социален буферен фонд

Да бъде създаден временен социален буферен фонд със средства за покриване на разликите от очакваното поскъпване на тока и при планираното повишаване на социалните осигуровки за най-уязвимите групи на обществото, като пенсионери и т.нар. група на „работещите бедни“-хора на минимална заплата, предлагат от Партия “Политическо движение Социалдемократи”. Това обяви на брифинг в Национален пресклуб на БТА в Хасково председателят й Елена Нонева.

Елена Нонева посочи, че в планирания бюджет на страната за следващата година от политическото движението подкрепят повишаването на парите за майчинство през втората година, а също и увеличаването на минималната работна заплата, макар по думите й те да са малка крачка от страна на управляващите. „Не подкрепяме останалата част от бюджета, защото виждаме, че правителството не залага в него политики за развитие на страната“, посочи Елена Нонева. Тя подчерта, че в бюджета е заложено увеличаване на доходите само на определени групи от работещите, основно заети в сферата на държавната администрация и на ново общини. Това увеличение е необходимо да се случи не само за определени слоеве, а във всяка една сфера“, каза още Нонева и даде пример със заложеното увеличение за младите медици, което ще е под очакваното. По-рано днес от партията разпространиха и официална позиция относно вижданията си за допълнения в Бюджета с дефинирани механизми за защита на социалните плащания.

От формацията считат още, че е необходимо да бъде редуциран и съставът на държавните служители, които са освободени от плащане на осигуровки, като за пример бяха посочени заетите в административния апарат.

На пресконференцията беше дадена и информация по повод предстоящото внасяне в Община Хасково от страна на общинския координатор на политическата формация и председател на Младежката организация Мирослав Минев, на предложение за създаване на институция за младежки омбутсман. Беше анонсирано и провеждане на дискусия, свързана с превенцията от насилие, която се провежда тази вечер в Хасково.

В процес на разработване са предложения за законодателни промени, свързани с насилието във всичките му измерения, които ще бъдат оформени в законопроект, анонсираха от политическото движение. “Тъй като насилието няма цвят, оптимист съм, че ще успеем да намерим партньори от парламентарно представените партии, за внасянето на предложенията ни за законови изменения“, каза още председателят на "Политическо движение Социалдемократи” Елена Нонева.