Треньорът на волейболния Левски Николай Желязков се надява на бързото завръщане в тима на Гордан Люцканов

Треньорът на волейболния шампион Левски Николай Желязков говори пред клубния сайт преди домакинството на Пирин (Разлог) по-късно през деня. "Сините", които наскоро спечелиха за трети пореден път Суперкупата на България, започнаха шампиона с домакинско поражение от Нефтохимик 2010 с 0:3 преди седмица. Той призна, че в тима все още има проблеми.

"Настроение има, тренирахме добре през седмицата. Има някои момчета, които няма да могат да вземат участие, за съжаление. Но смятам, че имаме сили да се справим като отбор. Нашето желание и цел е победа срещу Пирин. Ще направим всичко възможно да я постигнем", каза треньорът.

"Имаме физически проблеми за съжаление. Трудно ми е да кажа, защото това са неща, които зависят от времеви фактор, от възстановяване. Човекът, който чакаме с нетърпение да се възстанови, е Гордан Люцканов. Дано бързо да успеем да тушираме проблема, който има в коляното. Това е изключително ключов състезател за отбора. Надяваме се по най-бързия начин да се върне", пожела си Николай Желязков.