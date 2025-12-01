Левски подкрепи легендите Борислав Михайлов и Любослав Пенев, които се борят за живота си

От Левски излязоха с официална позиция в подкрепа на бившия президент на БФС и бивш капитан на националния отбор Борислав Михайлов, който е юноша на клуба, както и на бившия футболист на ЦСКА, Атлетико Мадрид, Валенсия и на националния тим на България - Любослав Пенев, които се борят за живота си със сериозни здравословни проблеми.

"Пред здравето и живота всичко останало отстъпва – клубните пристрастия, цветовете и емблемите нямат никакво значение. Последните дни са тежки за българския футбол. Един от най-великите вратари в историята на Левски и българския футбол, Борислав Михайлов, преминава през сериозно изпитание, а легендарният нападател на ЦСКА и България Любослав Пенев също води своя трудна лична битка.

ПФК Левски иска да изрази пълната си подкрепа и към двамата и да им пожелае пълно възстановяване. Сигурни сме, че мислите на цяла футболна България са с вас. Вярваме, че ще намерите сили да спечелите и този най-важен и труден мач, както сте го правили безброй пъти на терена. Кураж, легенди!", написаха "сините" на официалния си сайт.