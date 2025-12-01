Силата на Военномедицинска академия идва от хората, които работят в нея, заяви ген. майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски

Силата на Военномедицинска академия (ВМА) идва от хората, които работят в нея, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски на церемония по повод 134 години от основаването на академията, която се състоя днес.

На празника присъстваха и вицепрезидентът Илияна Йотова, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, зам.-министърът на отбраната Аделина Николова, лекари, медицински специалисти, курсанти и др.

Мутафчийски каза в словото си, че в момента във ВМА се обучават 107 курсанти и 13 медицински сестри. 54 вече завършиха обучението си и са на реална военна служба във войсковите части, а шестима от тях са на мисии зад граница, каза Мутафчийски. Той каза, че Академията има акредитация по 34 докторски програми и 88 докторанти към този момент. 57 специалности са акредитирани и има 173 специализанти, а над 900 души са преминали само за тази година курсове по високоспециализирани дейности и са сертифицирани във ВМА.

Мутафчийски изтъкна ролята на Симулационния тренировъчен център на ВМА, създаден през 2021 г., в който са обучени около 1300 бойни санитари, парамедици, лекари и курсанти, като само за последната година са обучени 511 специалисти. През цялото време на съществуването си ВМА винаги е била последна инстанция при лечение на най-тежките случаи. Ние не само изравнихме, но и надминахме ръста на хоспитализации и на помощ, която сме дали на пациенти отпреди пандемията, каза началникът на ВМА.

Той отчете над 66 хиляди пациенти, преминали през стационарите на болницата, 230 хиляди извършени амбулаторни прегледи и 18 500 направени операции. През ноември се извършиха и първите бъбречни трансплантации, резултат от няколкогодишните годишните усилия на специалистите, посочи Мутафчийски. През тази година ВМА отбеляза 20 години кохлеарни имплантации, благодарение на които стотици деца получиха шанс да чуват благодарение на професионализма на хората от ВМА, изтъкна началникът на Академията.

Над 7000 души дариха кръв благодарение на неуморната работа на екипа от хемотрансфузионен център. Заедно с Агенцията за защита на децата се проведоха кампании между 4000 деца за разясняване на вредите от дрогата, която продължава и до днес, посочи още Мутафчийски.

Той припомни, че от тази година ВМА вече има робот, с който за 305 календарни дни са извършени 305 операции. Като по статистика на фирмата-производител на робота ВМА е най-бързо развиващият се роботизиран център в Европа. В България има 17 робота, а ВМА вече извършва 10% от роботизираните операции в страната, похвали се още началникът на Академията.

По-рано официалните гости на празника на ВМА положиха венци и цветя пред Паметника на медицинските чинове, загинали в изпълнение на своя дълг.