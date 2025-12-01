Кей-поп групата Stray Kids оглави класацията на "Билборд" за албуми за рекордния осми път

Кей-поп групата Stray Kids оглави класацията на "Билборд" за албуми за осми пореден път, подобрявайки предишния си рекорд, съобщи сайтът на изданието.

Южнокорейската момчешка формация е първата в близо 69-годишната история на класацията Билборд 200, чиито първи осем албума, намерили място в нея, са дебютирали на челна позиция.

Stray Kids отбелязаха рекордното постижение, след като от новия им албум DO IT за едноседмичния период на отчитане са продадени 295 000 еквивалентни единици. От това число продажбите на традиционни албуми съставляват 286 000.

Всички осем албума на Stray Kids, класирали се в Билборд 200, са дебютирали директно на първо място, стартирайки от Oddinary през 2022 г.

През септември, когато албумът им KARMA оглави чарта, Stray Kids станаха първият изпълнител в историята на класацията, дебютирал на върха на Билборд 200 с първите си седем албума. Сега групата подобрява собствения си рекорд, класирайки осми албум на челна позиция. Седмичният чарт се изготвя от март 1956 г.

С постижението си Stray Kids освен това надминават BTS, Linkin Park и Dave Matthews Band сред групите с най-много албуми, класирали се на първо място в Билборд 200 през този век.

Албумът Do IT на Stray Kids се предлага в седем CD версии, съдържащи колекционерски артикули, някои от които на произволен принцип.

На второ място в седмичната класацията е саундтракът на "Злосторница: Част 2" със 122 000 продадени еквивалентни единици. Филмът, излязъл на екран на 21 ноември, е реализирал над 250 милиона долара в северноамериканския боксофис.

След седем поредни седмици на върха певицата Тейлър Суифт е отстъпила на трета позиция с албума The Life of a Showgirl, от който за периода на отчитане са продадени 86 000 еквивалентни единици.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от двама бивши първенци. На четвърто място е кънтри певецът Морган Уолън със 75 000 продадени еквивалентни единици от албума му I'm the Problem, на пето - саундтракът към анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" с 67 000.

В Топ 10 на Билборд 200 намират място още Тейт Макрей със So Close to What, Оливия Дийн с The Art of Loving, саундтракът на анимационния сериал "Хазбин Хотел: Сезон 2", "Аеросмит" и Йънгблъд със съвместния им проект One More Time и Съмър Уокър с Finally Over It.