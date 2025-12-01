Централната банка на Япония претегля „плюсовете и минусите“ от евентуално повишаване на лихвите, заяви управителят Кадзуо Уеда

Японската централна банка (Bank of Japan - „Банк ъв Джапан“) ще разгледа „плюсовете и минусите“ на повишаването на лихвените проценти на следващото си заседание по паричната политика, заяви управителят Кадзуо Уеда, давайки най-силния сигнал досега за повишаване на нивата на ставките, предаде Ройтерс. Следващото заседание на централната банка е на 18-19 декември.

Курсът на йената спрямо основни валути се повиши след коментара, като в такава посока тръгнаха и лихвите по държавните облигации на страната.

Уеда беше оптимистичен относно икономическото въздействие на американските мита, заявявайки, че печалбите в корпоративния сектор остават високи, а несигурността около перспективите за вътрешния растеж намалява.

С отслабването на опасенията от въздействието на тарифите, вероятността икономическите и ценови прогнози на централната банка да бъдат изпълнени се увеличава, каза Уеда, като сигналните условия за повишаване започват да се налагат.

„Банк ъв Джапан“ е на етап, в който трябва да проучи дали активното поведение на фирмите по отношение на определянето на заплатите ще продължи“, което е ключово за това колко скоро ще повиши основния лихвен процент, каза Уеда.

Недостигът на работна ръка е по-остър, корпоративните печалби са на високо ниво, а основното корпоративно лоби призова членовете си да продължат да повишават заплатите, каза той пред бизнес лидерите в град Нагоя.



„Ще разгледаме и обсъдим икономическите и ценовите развития у нас и в чужбина, както и пазарните движения... и ще разгледаме плюсовете и минусите на повишаването на лихвените проценти“, каза Уеда.