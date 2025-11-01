Изложбата "Под едно слънце" събира художници от Латвия, Русия и България

Художниците Линда Лусе от Латвия, Светлана Корнилова от Русия и сънародниците ни Нина Панчева-Киркова и Ясен Иванчев се събират в изложбата „Под едно слънце". Четиримата автори от различни страни на Европа ще представят творби, които са създали по време на пребиваването си в резиденцията "Морската къща на изкуствата" във Варна. Експозицията ще бъде открита в 17.30 ч. на 1 ноември в столичната Gallery 65, съобщават от екипа на галерията.

По техни думи, авторите решават да съберат творбите си в обща изложба, след като са обединени от вдъхновението на креативните дни във Варна, където се запознават по време на творческата резиденция “Морската къща на изкуствата”.

Експозицията „Под едно слънце" представя творческите им търсения и намира диалог между съвременни и традиционни техники, между реализъм и иновативен подход. Привидно различни като стил и чувствителност, авторите се обединяват около общата тема за ценностите в нашето съвремие, умело интерпретирани през призмата на различни теми като ежедневието, миналото, религията и светът, който ни заобикаля. Смесването на традиционни изразни средства с експериментиране и нови подходи заляга дълбоко в основата на един разговор между четиримата в рамките на изложбата, посветен на времето, в което живеем, пишат още от екипа на галерията.

Линда Лусе е от Латвия, но живее и твори в Австрия. Инсталациите й се занимават с привидно сухи теми като работа, дълг, икономика, селско стопанство и ежедневие. В керамичните й произведения съвременните материали се сливат с традиционни и древни керамични техники, за да допринесат за нови разбирания по темите. Линда участва в множество изложби, артистични резиденции и конкурси из цяла Европа, и е носител на награди като Талант на Северна Австрия и Награда за таланти на Energie AG OD.

Светлана Корнилова е от Русия, но живее и работи във Великобритания. Най-често тя създава портрети и фигурални композиции в традиционната техника маслени бои върху платно. Художничката е развила свой разпознаваем артистичен стил, който съчетава академизъм, неоретро естетика и цветове, черпещи вдъхновение от 60-те години на миналия век. Светлана получава международно признание за работата си - творбите й са представени в множество галерии и музеи по целия свят (Dulwic Picture Gallery, Gagliardi Gallery, Великобритания, Metropolitan Pavilion, САЩ, Mall Galleries, Великобритания, Chelsea Old Town Hall, Великобритания, Loreta Larkina Gallery, Италия).

Българската авторка Нина Панчева-Киркова завършва образованието с в Пловдив със специалност живопис и продължава с магистратура и докторантура във Великобритания. Темата на изследването й е отношението на съвременното изящно изкуство в България към комунистическото минало на страната ни – носталгията и опитите за пренаписване на биографии, промените в институциите, които подпомагат и финансират изящното изкуство и др. Политическите теми заемат важно място и в живописта на Нина, но съвсем не я описват напълно. Картините й изследват също така отношението ни с технологиите и размиването на реалностите в настоящия свят, както и екологичните проблеми на днешния ден. Сред изложбите, в които Нина Панчева-Киркова е участвала със свои творби, се открояват Годишната изложба на Кралския институт на художниците (The Royal Institute of Oil Painters Annual Exhibition); Visual Art Open Международен конкурс, като нейна творба е избрана сред финалните пет в категория Живопис; Лондонско биенале 2021 и др. Печели първа награда за живопис в националния конкурс на фондация "Анастас Стайков".

Ясен Иванчев е познат на българската публика със своите стенописи и картини с акрилни и маслени бои. Завършва Академията за изящни изкуства в София. Творбите му участват в самостоятелни и групови изложби в Холандия, България, Италия, Русия, САЩ. Негови картини са част от публични и частни колекции в Холандия, България, Италия, Германия, Финландия, Великобритания, САЩ, Унгария.

/ЕМС/