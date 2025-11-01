Откриват галерия „Свети Йоан Рилски“ в Деня на народните будители

Нов духовен и културен дом ще отвори врати в София на 1 ноември – Деня на народните будители, когато в Дома на културата „Средец“ на ул. „Кракра“ 2А в 17:00 ч. ще бъде открита галерия „Свети Йоан Рилски“, носеща името на небесния покровител на българския народ, съобщават организаторите.

Българският патриарх Даниил е дал благословията си галерията да бъде осветена от неговия първи викарий – Браницки епископ Йоан. На събитието се очаква да присъстват представители на Столична община, духовници, културни дейци и изявени български творци, отбелязват от екипа.

Първата изложба в новото арт пространство е озаглавена „Святост – Духовните средища на България“. Организаторите казват, че експозицията, осъществена с подкрепата на арх. Пламен Пламенов Мирянов, представя изключителна колекция от акварели, дело на едни от най-добрите майстори на тази техника от България и чужбина – Амит Капур (Индия), Игли Арапи (Италия), Игор Юрченко (Украйна), Краси Тодоров (България), Мункбатар Суренцесег (Монголия), Прафул Савант (Индия), Светлин Софрониев (България), Селма Тодорова (България), Сергий Лисий (Латвия) и Фоти Клогери (Гърция).

От екипа посочват, че акцент в изложбата са впечатляващи акварели, вдъхновени от духовния живот на Света гора и красотата на българските манастири, църкви и свети места.

Събитието ще премине под мотото „Духовност и изкуство в сърцето на София“, а в края на вечерта гостите ще могат да се насладят на джаз концерт, който ще обедини съвременното изкуство и духовната традиция в едно вдъхновяващо преживяване, анонсират организаторите.

/ВСР