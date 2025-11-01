Община Перник осигурява безплатен транспорт за Архангелова задушница

Община Перник ще осигури безплатен транспорт до Централния гробищен парк и гробищния парк в квартал „Мошино“ по повод днешната Архангелова задушница, съобщават от администрацията.

Автобусите за Централния гробищен парк ще се движат по маршрут от спирката при Централната ремонтна база в посока село Дивотино на всеки 30 минути от 8:00 до 14:00 ч. В обратна посока първият курс ще бъде в 8:30 ч., а последният - в 14:30 ч.

Автобусите за гробищния парк в кв. „Мошино“ ще тръгват от спирката при бл. №91 на ул. „Рашо Димитров“ на всеки час от 8:00 до 14:00 ч. В обратна посока първият курс отново е в 8:30 ч., а последният - в 14:30 ч. Превозните средства, които ще обслужват гражданите безплатно, ще бъдат обозначени. По всички останали редовни линии пътниците ще трябва да закупуват билет, уточняват от Общината.

Архангелова (Мъжка) задушница е третата за годината. На този ден отдаваме вечна почит към починалите си близки, както и към загиналите за свободата на България.