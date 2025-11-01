Френският квинтет Moraguès гостува в София на 1 ноември в Софийската градска художествена галерия, информират от екипа на международният фестивал „МузикАртисимо фест“.

От създаването си в Париж през 1980 г. до днес формацията гастролира на сцените в Европа, САЩ, Япония, Австралия, Близкия изток. През 1992 г. Moraguès се среща с легендарния руски пианист Святослав Рихтер, с когото изнасят серия концерти във Франция и Русия. Последната им съвместна програма, посветена на Бетовен, впоследствие е издадена от звукозаписната компания Philips. През 1994 г. квинтетът печели Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque за интерпретацията на две серенади от Моцарт.

Мишел Морагес е соло флейтист на Националния оркестър на Франция и професор по камерна музика в Conservatoire National Supérieur de Musique в Париж от 1989 г., както и в Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison.

Създава Moraguès през 1980 г., заедно с двамата си братя Паскал и Пиер, Давид Валтер и Патрик Вилер. През 1993 г. основава фестивала за камерна музика Musique en Grésivaudan.

ЗА КВИНТЕТА

Давид Валтер – обой, е носител на първа награда – като солист и като камерен изпълнител, в един от най-престижните конкурси в света – CNSM в Париж; както и на още пет международни награди (Анкона, Прага, Мюнхен, Белград и Женева). Професор по обой и камерна музика в Conservatoire National Supérieur de Musique в Париж, впоследствие и в Guildhall School of Music в Лондон. В последните години се насочва и към дирижирането. Създател и член е на бароковия ансамбъл Pasticcio Barocco, като същевременно музицира с разнообразни камерни формации. Автор е на повече от 650 транскрипции на произведения – от сонати до опери. Има в актива си и близо 30 собствени композиции.

Паскал Морагес е първи кларинетист на Orchestre de Paris от 1981 г. Има кариера като солист и камерен изпълнител. От 1995 г. е професор в Conservatoire National Supérieur de Musique в Париж, като същевременно е гост професор в Royal College of Music в Лондон и в Колежа по музика в Осака, Япония. През 2007 г. е удостоен от министъра на културата на Франция със званието „Рицар на ордена на изкуствата и литературата“.

Пиер Морагес е солист валдхорнист на оркестъра на Националната опера в Париж. На 16-годишна възраст е приет в състава на Европейския младежки оркестър с диригент Клаудио Абадо. Понастоящем е професор по валдхорна в Conservatoire National de Région de St Maur des Fossés.

Джорджо Мандолези – соло фаготист на Orchestre de Paris, е и професор по бароков фагот в Conservatoire National Supérieur de Musique в Париж, и по съвременен фагот в Hochschule der Kunst в Цюрих. След като получава Premier Prix от консерваторията Santa Cecilia в Рим, започва оркестровата си кариера като член на младежкия италиански оркестър „Густав Малер“. Впоследствие печели четири конкурса за соло фагот в именити оркестри.

ЗА ФЕСТИВАЛА

От създаването си през 2021 г. „МузикАртисимо фест“ всяка година представя образци на класическата музика и на нейните посланици в пика на артистичната им кариера. Сред тях се открояват първият солов рецитал в София на Светлин Русев, първият песенен рецитал в сценичната практика на баритона Кирил Манолов, първият рецитал в България на мецосопраното Светлина Стоянова (солист в „Ла скала“, Виенската опера и операта в Цюрих), гастролите на Брас квинтет на Кралския Концертгебау оркестър – Амстердам, Belgian Brass, „Софийски солисти”, Мирослав Петков – тромпетист на Кралския Концертгебау оркестър – Амстердам, Сава Стоянов – тромпетист, перкусионистката Виви Василева – носител на престижната награда „Ленард Бърнстейн”, концертът „Български гласове славят Борис Христов”.

На сцената на фестивала са изпълнени световните премиери на редица новосъздадени творби от съвременни български композитори, творящи у нас и в чужбина, като Васил Казанджиев, Пенка Кунева, Албена Петрович-Врачанска, Явор Гайдов, Милен Кукошаров.

