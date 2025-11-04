В. "Индипендънт": Италианските власти издирват мистериозна жена във връзка с убийството на британката Меридит Керчър

Италианските власти издирват българска жена, която може да е свързана с убийството през 2007 г. на британската студентка Мередит Керчър в италианския град Перуджа, пише британският в. „Индипендънт“. Изданието казва, че се позовава на бившия италиански прокурор Джулиано Минини, който е помагал преди време на началното разследване на убийството на британката. Не става ясно дали издирваната жена е потенциален заподозрян или свидетел на престъплението.

Британското издание пише, че Минини е информирал италианските власти, след като с него се е свързал някой, който той описва като надежден източник. Бившият прокурор е разказал за това в интервю за италианското издание „Стампа“.

В интервюто за „Стампа“ Минини казва по-точно: „Наскоро имаше развръзки, които може да се окажат важни. Източник, който считам за надежден, ми даде името на човек, който досега не е бил вземан под внимание. Човек, който може да е замесен в убийството и който е избягал в чужбина няколко дни след престъплението. Има елементи, които могат да подскажат, че този човек има някаква връзка с случая. Съобщих за това на прокуратурата в Перуджа, която се занимава със случая“.

По повод на това изказване на бившия прокурор „Индипендънт“ се е свързал с прокуратурата в Перужда, за да получи повече подробности. В изказването на Минини пред „Стампа“ не се споменава, че издирваното лице е българка.

„Индипендънт“ съобщава още, че източници са заявили и пред британското издание „Телеграф“, че човекът, за който говори Минини пред „Стампа“, е българска жена. Тя е била в Перужда по времето на убийството, но причината за този престой в града тогава не е ясен. Не е ясно и дали тя е познавала Мередит Керчър и американката Аманда Нокс, която беше съквартирантка на Керчър и която първоначално беше обвинена и осъдена за убийството на британката, но в крайна сметка беше оневинена и пусната на свобода и вече си е у дома в САЩ.

Мередит Керчър беше намушкана до смърт в къщата, в която живееше под наем в Перуджа на 1 ноември 2007 г. Освен Нокс първоначално за убийството беше арестуван и италианецът Рафаеле Солечито. Той също беше осъден, но впоследствие също беше оневинен.

След редица съдебни обрати Руди Геде, който е от Кот Д’Ивоар, беше арестуван и осъден за сексуално посегателство над Керчър и за нейното убийство. Той излежа 13 години зад решетките и беше освободен през 2021 г.

Случаят доведе до влошаване на отношенията между Италия и САЩ заради задържането на американката за убийството.

Мнозина в Италия смятат, че правосъдието не е било въздадено по делото с убитата британка, въпреки осъдителната присъда срещу Руди Геде. На подобно мнение и бившият прокурор Минини, отбелязва „Индипендънт“.

Италианският адвокат на семейство Керчър - Франческо Мареска, заяви пред АНСА, че то иска да научи повече за новите разкрития.