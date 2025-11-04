Не е ясно кога ще се проведат местните избори в четирите общини в Северна Македония, които не достигнаха необходимата избирателна активност

Нeясно остава кога ще се проведат местните избори в четирите общини в Република Северна Македония, в които на гласуването на 19 октомври не беше достигнат необходимият праг от гласували - поне една трета от вписаните в избирателните списъци, за да бъдат те счетени за законни. Според законодателството в страната в общините Гостивар, Център Жупа, Врапчище и Маврово и Ростуше изборите трябва да бъдат проведени отначало не по-късно от 60 дни след обявяване на окончателните резултати от местните избори.

Според председателя на парламента на страната Африм Гаши обаче има неясноти относно крайния срок за свикването им и ще проведе консултация с Държавната избирателна комисия.

По думите на Гаши дилемата е дали тези 60 дни се броят от обявяване на окончателните резултати от гласуването на първия тур на 19 октомври, когато Държавната избирателна комисия (ДИК) е заключила, че прагът за избирателна активност в четирите общини не е достигнат, или след окончателните резултати след втория тур на 2 ноември, пишат медиите в Северна Македония.

Председателят на парламента е информирал, че мандатът на сегашния състав на Държавната избирателна комисия изтича на 15 януари 2026 г., което съвпада с времето, когато трябва да се проведат повторните избори в четирите общини. Според него вероятно решение е мандатът на ДИК да бъде увеличен до приключване на изборите в четирите общини.

По думите му е необходимо или изцяло нов Избирателен закон или промени в настоящия, което е било и тема на координационната среща с представители на парламентарните групи, която е проведена днес.

„Нов Изборен кодекс е необходим и заради финансирането на партиите. Това беше проблем, защото в разпоредбите, писани през 2021 г., имаше само две партии, което не отговаря на сегашната реалност - три са на власт и три в опозиция. Не е изключено да говорим и за промяна на избирателната система, например (Северна) Македония да бъде една изборна единица”, цитира държавната информационна агенция МИА думите на Африм Гаши.

Според него с промените в Изборния закон или новото законово решение трябва да се преодолеят всички проблеми, регистрирани досега в избирателните процеси. Очаква се в изборното законодателство да бъдат включени и препоръките на ОССЕ, начинът на финансиране на кампанията, начинът на издигане на независими кандидати, предизборната кампания, започнала преди нейния официален старт, но и теми като изборния модел, пише МИА.

По време на местните избори, заради сегашното изборно законодателство се оказа, че една от парламентарно представените партии - Левица, не може да използва средства от бюджета за участие в медиите, нито въобще има достъп до тях. Друг проблем се оказа отхвърлената от Конституционния съд промяна в изборния закон, свързана с издигането на независими кандидати за кмет или общински съветник, поради което с решение на ДИК независимите кандидати можеха да бъдат издигнати само с два подписа в подписката.