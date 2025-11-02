Подробно търсене

От коалицията ВЛЕН обявиха, че са спечелили във всички общини, където отидоха на балотаж в местните избори в Северна Македония

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владислав Тентов, БТА/ архив
02.11.2025 23:01
От коалициата от албански партии и коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ ВЛЕН  поискаха оставката на Али Ахмети, защото „е време Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) да се реформира. Ръководителят на предизборния щаб на коалицията Аднан Азизи, обяви победа във всички общини, в които са имали свой кандидат на втория тур на местните избори и заяви, че с резултатите от изборите ВЛЕН е „втората политическа сила в страната” и с това „промяната сред албанците в (Северна) Македония е завършена“.

От ВЛЕН обвиниха председателят на ДСИ Али Ахмети, че е отговорен за резултатите от изборите в Бървеница и Кичево, където спечелиха кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ. 

Според обявените неофициални резултати на страницата на Държавната избирателна комисия при 98.91 процента от преброените гласове ВЛЕН печели в общините Боговине, Дебър, Долнени и Тетово, където на централния площад всички лидери на партиите от коалицията тази вечер ще отбележат победата на Билал Касами за втори мандат като кмет на Тетово.

