ВМРО-ДПМНЕ с победа в 20 от 33-те общини при балотажа на изборите за кмет в Северна Македония

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владислав Тентов, БТА
Скопие,  
02.11.2025 22:44
 (БТА)

При над 89 процента от обработените резултати от балотажа за кметове на 33 общини в Северна Македония кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ побеждават в 20 общини, опозиционната СДСМ и коалиционният партньор в управлението на държавата, коалицията от албански партии ВЛЕН в по 4 общини, Националният алианс за интеграция, водена от ДСИ в една община, Съюзът на ромите в една - скопската община Шуто Оризари и другият коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ движението ЗНАМ също в една- Куманово, където кандидат за пореден мандат е досегашният кмет Максим Димитриевски.

При над 92 процента от обработените резултати от избирателните секции в Скопие кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води с  57,84 процента от гласовете пред опонента си - Амар Мецинович от Левица.

В скопската община Център кандидатът на СДСМ Горан Герасимовски запазва кметското си място, побеждавайки опонента си от движението ЗНАМ с 52,59 процента.

В Кочани, при 100 процента от преброените гласове кандидат-кметът на ВМРО-ДПМНЕ Влатко Грозданов е първи с 52  процента от гласовете, пред независимият кандидат Венко Кръстевски, поел общината след пожара в дискотека "Пулс" и оттеглянето на тогавашния градоначалник. 

При 99.96 процента от преброените гласове в община Бървеница, където опоненти на балотажа бяха коалиционните партньори ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН,  кандидатът на ВЛЕН Хаким Рамадани остава втори, след кандидата на ВМРО-ДПМНЕ и действащ кмет Йовица Илиевски. Илиевски получава 47,71 процента от гласовете, а за Рамадани са гласували 46,12 процента от избирателите. 

ВМРО-ДПМНЕ се подготвя да отбележи изборната победа. Пред щаба на управляващата партия вече е поставена сцена, а симпатизантите започват да се събират. 

Свързани новини

02.11.2025 23:21

Мицкоски: Голяма победа за ВМРО-ДПМНЕ, всеки глас е задължение за нас

ВМРО-ДПМНЕ отбелязва изборната си победа в местните избори в Северна Македония. В гласуването на балотажа днес от 33 общини на територията на страната партията печели в 21 общини – столицата Скопие и скопските общини Аеродром и Карпош, както и в
02.11.2025 23:01

От коалицията ВЛЕН обявиха, че са спечелили във всички общини, където отидоха на балотаж в местните избори в Северна Македония

От коалициата от албански партии и коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ ВЛЕН  поискаха оставката на Али Ахмети, защото „е време Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) да се реформира. Ръководителят на предизборния щаб на коалицията Аднан Азизи, обяви
02.11.2025 22:46

Председателят на СДСМ обяви, че няма да подава оставка

В навечерието на балотажа в изборите за кметове в 33 общини в Северна Македония върху кандидатите на опозиционната СДСМ в 17 общини е бил оказван натиск, а „използваните методи говорят за многократна злоупотреба с институции от страна на
02.11.2025 21:35

Според първоначалната информация от Държавната избирателна комисия в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ ще има още 20 кмета

При обработени над 51% от гласовете на балотажа за кметове на 33 общини в Република Северна Македония кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ водят в 20 общини, на опозиционната СДСМ - в 3, а на коалиционния партньор в управлението на държавата, коалицията от албански партии ВЛЕН - в 5 общини.
02.11.2025 19:33

Осем наблюдатели на балотажа в Северна Македония са с отнети акредитации; избирателната активност е почти 40 процента

Държавната избирателна комисия (ДИК) на Република Северна Македония е отнела акредитациите на осем местни наблюдатели в скопската община Шуто Оризари  заради агитация в деня на балотажа за избор на кмет в общината. Председателят на ДИК Борис

