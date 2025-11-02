Мицкоски: Голяма победа за ВМРО-ДПМНЕ, всеки глас е задължение за нас

ВМРО-ДПМНЕ отбелязва изборната си победа в местните избори в Северна Македония. В гласуването на балотажа днес от 33 общини на територията на страната партията печели в 21 общини – столицата Скопие и скопските общини Аеродром и Карпош, както и в Бървеница, Валандово, Виница, Дебърца, Демир Капия, Дойран, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Лозово, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Чешиново Облешево и Чучер Сандево.

При 98,46 процента от преброените гласове, обявени от Държавната избирателна комисия коалиционния партньор на ВМРО-ДПМНЕ печели в Боговине, Дебър, Долнени и Тетово, опозиционната СДСМ в Зърновци, Македонска Каменица и скопската община Център, Националния алианс за интеграция в Студеничани, ЗНАМ в Куманово, Съюзът на ромите в Шуто Оризари, а в Струга печели независим кандидат.

По улиците на Скопие тръгнаха автомобили с включени клаксони, а Орце Георгиевски, който спечели 57,39 процента от гласовете за кмет на столицата на страната триумфално премина през Порта „Македония”, за да влезе в препълнения щаб в централата на ВМРО-ДПМНЕ, зурли и тъпани зазвучаха пред щаба на Сотир Лукровски, който при 47,38 процента от преброените гласове побеждава дългогодишният кмет на скопската община Карпош Стевчо Якимовски.

„Голяма, голяма победа за коалицията, водена от ВМРО-ДПМНЕ. Ако някой е имал съмнения, народът показа, че (Северна) Македония отново е ваша. Благодаря ви! Това е споделена победа. Това е победа на вярата, надеждата, копнежа за бъдещето. Това е победа на страдащия народ, на мечтите му, за които се борим, на надеждите му и на общата ни родина“, каза пред събралите се пред централата на ВМРО-ДПМНЕ председателят на партията Християн Мицкоски, който изброи общините, в които печелят кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ.

Той подчерта, че всеки спечелен от партията глас е задължение и отговорност ВМРО-ДПМНЕ да продължи да работи в интерес на гражданите.

„Не съм доволен от провала на СДСМ, но това е отражение на това, че партията не се е реформирала. Тази вечер не празнуваме тяхното поражение, а новата енергия, която движи страната напред“, каза Мицкоски.