Левица след балотажа в Скопие: Опозиционните тенденции вече се пренареждат зад Левица

„ВМРО-ДПМНЕ стагнира, Левица удвоява”, така председателят на опозиционната партия Левица Димитър Апасиев определи резултатите от изборите на балотажа за кмет на Скопие, където издигнатият от тях кандидат Амар Мецинович загуби, но е увеличил резултата си почти двойно, в сравнение с гласуването на 19 октомври.

„На втория тур Орце (Георгиевски) от Драчево спечели само 3500 гласа плюс, което е само три процента увеличение, докато Амар (Мецинович) от Чаир спечели плюс 30 500 гласа, което означава 100 процента увеличение. Това показва, че опозиционните тенденции вече се пренареждат зад Левица. От втора партия на ниво Скопие, тази вечер обявявам, че сме първата партия, дори пред ВМРО-ДПМНЕ в (общините) Център, в Карпош и в градската част на Аеродром. Цели 66 процента (от избирателите) не гласуваха, това е много неинтелигентно решение. Две трети от жителите на Скопие не гласуваха, една трета гласуваха. От тази една трета, една пета решиха за всички нас“, заяви Апасиев, който обяви 29 годишния Амар Мецинович за „новото лице на Левица”.

Самият Мецинович благодари на гласувалите за него и посочи, че са успели да пробудят енергията в Скопие чрез позитивна кампания и в следващите години Левица ще направи възможното да стане първа партия в столицата на Северна Македония.

„В тези 60 000 души имаме огледалото за бъдещето на Скопие. Скопие се събуди и Скопие реши, че е възможно да гласува и да избира различно... С това показахме, че бъдещето на (Северна) Македония е по-светло, отколкото управляващите смятаха”, посочи Мециновски, който се обърна към симпатизантите на опозиционната СДСМ да се присъединят към Левица, като лява политическа опция.