Подробно търсене

Левица след балотажа в Скопие: Опозиционните тенденции вече се пренареждат зад Левица

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Левица след балотажа в Скопие: Опозиционните тенденции вече се пренареждат зад Левица
Левица след балотажа в Скопие: Опозиционните тенденции вече се пренареждат зад Левица
Амар Мецинович, Снимка: Маринела Величкова, БТА
Скопие,  
02.11.2025 23:54
 (БТА)

„ВМРО-ДПМНЕ стагнира, Левица удвоява”, така председателят на опозиционната партия Левица Димитър Апасиев определи резултатите от изборите на балотажа за кмет на Скопие, където издигнатият от тях кандидат Амар Мецинович загуби, но е увеличил резултата си почти двойно, в сравнение с гласуването на 19 октомври. 

„На втория тур Орце (Георгиевски) от Драчево спечели само 3500 гласа плюс, което е само три процента увеличение, докато Амар (Мецинович) от Чаир спечели плюс 30 500 гласа, което означава 100 процента увеличение. Това показва, че опозиционните тенденции вече се пренареждат зад Левица. От втора партия на ниво Скопие, тази вечер обявявам, че сме първата партия, дори пред ВМРО-ДПМНЕ в (общините) Център, в Карпош и в градската част на Аеродром. Цели 66 процента (от избирателите) не гласуваха, това е много неинтелигентно решение. Две трети от жителите на Скопие не гласуваха, една трета гласуваха. От тази една трета, една пета решиха за всички нас“, заяви Апасиев, който обяви 29 годишния Амар Мецинович за „новото лице на Левица”.

Самият Мецинович благодари на гласувалите за него и посочи, че са успели да пробудят енергията в Скопие чрез позитивна кампания и в следващите години Левица ще направи възможното да стане първа партия в столицата на Северна Македония. 

„В тези 60 000 души имаме огледалото за бъдещето на Скопие. Скопие се събуди и Скопие реши, че е възможно да гласува и да избира различно... С това показахме, че бъдещето на (Северна) Македония е по-светло, отколкото управляващите смятаха”, посочи Мециновски, който се обърна към симпатизантите на опозиционната СДСМ да се присъединят към Левица, като лява политическа опция.

/АМ/

Свързани новини

03.11.2025 01:04

ВМРО-ДПМНЕ спечели 21 от 33 общини в балотажите на кметските избори в Северна Македония

ВМРО-ДПМНЕ спечели балотажите  в местните избори в Северна Македония в 21 от 33-те общини и град Скопие, обяви неофициалните резултати Централната избирателна комисия. Освен Скопие, където кмет на града през следващите четири години ще бъде Орце
03.11.2025 00:15

Али Ахмети: Резултатите от изборите в някои общини не са отражение на истинската воля на гражданите, а следствие от безпринципни коалиции

Националният алианс за интеграция е спечелил мнозинството от гласовете на национално ниво, с преднина от над 23 000 гласа пред опонента си и коалиционен партньор в правителството на ВМРО-ДПМНЕ ВЛЕН, но не е успял да спечели кметската надпревара в
02.11.2025 23:21

Мицкоски: Голяма победа за ВМРО-ДПМНЕ, всеки глас е задължение за нас

ВМРО-ДПМНЕ отбелязва изборната си победа в местните избори в Северна Македония. В гласуването на балотажа днес от 33 общини на територията на страната партията печели в 21 общини – столицата Скопие и скопските общини Аеродром и Карпош, както и в
02.11.2025 23:01

От коалицията ВЛЕН обявиха, че са спечелили във всички общини, където отидоха на балотаж в местните избори в Северна Македония

От коалициата от албански партии и коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ ВЛЕН  поискаха оставката на Али Ахмети, защото „е време Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) да се реформира. Ръководителят на предизборния щаб на коалицията Аднан Азизи, обяви
02.11.2025 22:46

Председателят на СДСМ обяви, че няма да подава оставка

В навечерието на балотажа в изборите за кметове в 33 общини в Северна Македония върху кандидатите на опозиционната СДСМ в 17 общини е бил оказван натиск, а „използваните методи говорят за многократна злоупотреба с институции от страна на
02.11.2025 22:44

ВМРО-ДПМНЕ с победа в 20 от 33-те общини при балотажа на изборите за кмет в Северна Македония

При над 89 процента от обработените резултати от балотажа за кметове на 33 общини в Северна Македония кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ побеждават в 20 общини, опозиционната СДСМ и коалиционният партньор в управлението на държавата, коалицията от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:15 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация