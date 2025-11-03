Подробно търсене

Али Ахмети: Резултатите от изборите в някои общини не са отражение на истинската воля на гражданите, а следствие от безпринципни коалиции

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Али Ахмети: Резултатите от изборите в някои общини не са отражение на истинската воля на гражданите, а следствие от безпринципни коалиции
Али Ахмети: Резултатите от изборите в някои общини не са отражение на истинската воля на гражданите, а следствие от безпринципни коалиции
Снимка: Владислав Тентов, БТА/ архив (ЛФ)
Скопие,  
03.11.2025 00:15
 (БТА)

Националният алианс за интеграция е спечелил мнозинството от гласовете на национално ниво, с преднина от над 23 000 гласа пред опонента си и коалиционен партньор в правителството на ВМРО-ДПМНЕ ВЛЕН, но не е успял да спечели кметската надпревара в повечето общини, оцени на пресконференция след балотажа на изборите за кметове в 33 общини в Северна Македония председателят на Демократичният съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети.

„Резултатите за някои общини не отразяват истинската воля на гражданите, а са следствие от безпринципни коалиции. Това е комплексно послание, което приемаме с уважение и отговорност. Гражданите показаха, че вярват в нашите ценности и визия, но същевременно изискват да обновим начина, по който представяме тези ценности“, заяви в изявление след изборите Ахмети, цитиран от ТВ Телма.

По думите му резултатът от местните избори представлява „морален и политически мандат“ за ДСИ, който я задължава да продължи да бъде по-обединена и по-близка до гражданите.

 „Загубата на някои позиции на местно ниво е призив за укрепване на структурите и по-добра комуникация с хората. В крайна сметка легитимността на всяко политическо движение произтича от доверието на гражданите и това доверие не е избледняло, а е засилено“, каза Ахмети.

Според ДСИ по време на изборния процес е имало и сериозни нарушения, включително злоупотреба с държавни ресурси, системно манипулиране на изборите и натиск върху избирателите.

Според неофициалните резултати, обявени от Държавната избирателна комисия в Северна Македония в балотажа коалицията, водена от ДСИ побеждава само в една община. 

/АМ/

Свързани новини

03.11.2025 01:04

ВМРО-ДПМНЕ спечели 21 от 33 общини в балотажите на кметските избори в Северна Македония

ВМРО-ДПМНЕ спечели балотажите  в местните избори в Северна Македония в 21 от 33-те общини и град Скопие, обяви неофициалните резултати Централната избирателна комисия. Освен Скопие, където кмет на града през следващите четири години ще бъде Орце
02.11.2025 23:54

Левица след балотажа в Скопие: Опозиционните тенденции вече се пренареждат зад Левица

„ВМРО-ДПМНЕ стагнира, Левица удвоява”, така председателят на опозиционната партия Левица Димитър Апасиев определи резултатите от изборите на балотажа за кмет на Скопие, където издигнатият от тях кандидат Амар Мецинович загуби, но е увеличил
02.11.2025 23:21

Мицкоски: Голяма победа за ВМРО-ДПМНЕ, всеки глас е задължение за нас

ВМРО-ДПМНЕ отбелязва изборната си победа в местните избори в Северна Македония. В гласуването на балотажа днес от 33 общини на територията на страната партията печели в 21 общини – столицата Скопие и скопските общини Аеродром и Карпош, както и в
02.11.2025 23:01

От коалицията ВЛЕН обявиха, че са спечелили във всички общини, където отидоха на балотаж в местните избори в Северна Македония

От коалициата от албански партии и коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ ВЛЕН  поискаха оставката на Али Ахмети, защото „е време Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) да се реформира. Ръководителят на предизборния щаб на коалицията Аднан Азизи, обяви
02.11.2025 22:46

Председателят на СДСМ обяви, че няма да подава оставка

В навечерието на балотажа в изборите за кметове в 33 общини в Северна Македония върху кандидатите на опозиционната СДСМ в 17 общини е бил оказван натиск, а „използваните методи говорят за многократна злоупотреба с институции от страна на
02.11.2025 22:44

ВМРО-ДПМНЕ с победа в 20 от 33-те общини при балотажа на изборите за кмет в Северна Македония

При над 89 процента от обработените резултати от балотажа за кметове на 33 общини в Северна Македония кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ побеждават в 20 общини, опозиционната СДСМ и коалиционният партньор в управлението на държавата, коалицията от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:15 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация