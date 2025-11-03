Али Ахмети: Резултатите от изборите в някои общини не са отражение на истинската воля на гражданите, а следствие от безпринципни коалиции

Националният алианс за интеграция е спечелил мнозинството от гласовете на национално ниво, с преднина от над 23 000 гласа пред опонента си и коалиционен партньор в правителството на ВМРО-ДПМНЕ ВЛЕН, но не е успял да спечели кметската надпревара в повечето общини, оцени на пресконференция след балотажа на изборите за кметове в 33 общини в Северна Македония председателят на Демократичният съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети.

„Резултатите за някои общини не отразяват истинската воля на гражданите, а са следствие от безпринципни коалиции. Това е комплексно послание, което приемаме с уважение и отговорност. Гражданите показаха, че вярват в нашите ценности и визия, но същевременно изискват да обновим начина, по който представяме тези ценности“, заяви в изявление след изборите Ахмети, цитиран от ТВ Телма.

По думите му резултатът от местните избори представлява „морален и политически мандат“ за ДСИ, който я задължава да продължи да бъде по-обединена и по-близка до гражданите.

„Загубата на някои позиции на местно ниво е призив за укрепване на структурите и по-добра комуникация с хората. В крайна сметка легитимността на всяко политическо движение произтича от доверието на гражданите и това доверие не е избледняло, а е засилено“, каза Ахмети.

Според ДСИ по време на изборния процес е имало и сериозни нарушения, включително злоупотреба с държавни ресурси, системно манипулиране на изборите и натиск върху избирателите.

Според неофициалните резултати, обявени от Държавната избирателна комисия в Северна Македония в балотажа коалицията, водена от ДСИ побеждава само в една община.