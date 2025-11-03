Подробно търсене
ВМРО-ДПМНЕ спечели 21 от 33 общини в балотажите на кметските избори в Северна Македония

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Членове и симпатизанти на ВМРО-ДПМНЕ отпразнуваха изборната победа на партията в Скопие, снимка: Владислав Тентов, БТА
Скопие,  
03.11.2025 01:04
 (БТА)

ВМРО-ДПМНЕ спечели балотажите в местните избори в Северна Македония в 21 от 33-те общини и град Скопие, обяви неофициалните резултати Централната избирателна комисия.

Освен Скопие, където кмет на града през следващите четири години ще бъде Орце Георгиевски и скопските общини Аеродром и Карпош, управляващата партия ще има кметове и в общините  Бървеница, Валандово, Виница, Дебърца, Демир Капия, Дойран, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Лозово, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Чешиново Облешево и Чучер Сандево.

Коалиционният партньор на ВМРО-ДПМНЕ, коалицията от албански партии ВЛЕН печели балотажите в Боговине, Дебър, Долнени и Тетово, опозиционната СДСМ в Зърновци, Македонска Каменица и скопската община Център, Националният алианс за интеграция, водена от ДСИ- в Студеничани, движението ЗНАМ в Куманово, където пореден кметски мандат спечели Максим Димитриевски, Съюзът на ромите отново ще има кмет в Шуто Оризари, а в Струга печели независим кандидат.

Председателят на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски обяви „голяма изборна победа”.

„Това е победа на вярата, надеждата, копнежа за бъдещето. Това е победа на страдащия народ, на мечтите му, за които се борим, на надеждите му и на общата ни родина”, обяви Мицкоски. 

Според председателя на опозиционната СДСМ Венко Филипче резултатите от местните избори са стимул партията да продължи да се бори силно срещу правителството, което никога повече няма да има такава подкрепа, каквато е имало на парламентарните избори през 2024 г. От Левица обаче, чийто кандидат за кмет на Скопие остана втори, но увеличи двойно гласовете си на балотажа, обявиха, че  опозиционните тенденции вече се пренареждат зад Левица и призоваха симпатизантите на СДСМ да застанат зад тях, като лява политическа опция.

В албанския политически блок, от ВЛЕН призоваха председателят на ДСИ Али Ахмети да подаде оставка и обявиха, че с резултатите от местните избори ВЛЕН е „втората политическа сила в страната” и с това „промяната сред албанците в (Северна) Македония е завършена”, а Али Ахмети каза, че „загубата на някои позиции на местно ниво е призив за укрепване на структурите и по-добра комуникация с хората”.

Според публикуваните досега резултати, след двата тура на местните избори в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ ще има 55 кметски места, ВЛЕН - 10, СДСМ - шест, Националният алианс за интеграция-4, а движението ЗНАМ и Съюзът на ромите по един кмет.

В четири общини изборите ще бъдат повторени, заради недостатъчна избирателна активност. Кога ще бъде гласуването във Врапчище, Гостивар, Център Жупа и Маврово и Ростуше ще стане ясно, след като Държавната избирателна комисия в Северна Македония обяви окончателните официални резултати от гласуването за местна власт.

