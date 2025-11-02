Подробно търсене

Председателят на СДСМ обяви, че няма да подава оставка

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Председателят на СДСМ обяви, че няма да подава оставка
Председателят на СДСМ обяви, че няма да подава оставка
Снимка: Владислав Тентов (ПК)
Скопие,  
02.11.2025 22:46
 (БТА)

В навечерието на балотажа в изборите за кметове в 33 общини в Северна Македония върху кандидатите на опозиционната СДСМ в 17 общини е бил оказван натиск, а „използваните методи говорят за многократна злоупотреба с институции от страна на ВМРО-ДПМНЕ”, обяви в изявление пред медиите в изборната нощ председателят на СДСМ Венко Филипче.

 „Това е стимул да продължим, да се борим силно срещу това правителство, което никога повече няма да има такава подкрепа, каквато имаше на изборите миналата година“, заяви  той.

Той подчерта, че няма намерение да подава оставка въпреки резултатите от втория тур на местните избори и обяви, че СДСМ остава втората по големина партия в страната и първата в опозиционния блок.

„Според обработените досега данни, освен трите кметски позиции, спечелени на първия тур, сме спечелили в още три, а именно Център, Македонска Каменица и Зърновци. Досега шестима кметове, като очакваме резултати в още няколко общини, където разликата е много малка”, обяви Филипче.

 

/АМ/

Свързани новини

02.11.2025 23:21

Мицкоски: Голяма победа за ВМРО-ДПМНЕ, всеки глас е задължение за нас

ВМРО-ДПМНЕ отбелязва изборната си победа в местните избори в Северна Македония. В гласуването на балотажа днес от 33 общини на територията на страната партията печели в 21 общини – столицата Скопие и скопските общини Аеродром и Карпош, както и в
02.11.2025 23:01

От коалицията ВЛЕН обявиха, че са спечелили във всички общини, където отидоха на балотаж в местните избори в Северна Македония

От коалициата от албански партии и коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ ВЛЕН  поискаха оставката на Али Ахмети, защото „е време Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) да се реформира. Ръководителят на предизборния щаб на коалицията Аднан Азизи, обяви
02.11.2025 22:44

ВМРО-ДПМНЕ с победа в 20 от 33-те общини при балотажа на изборите за кмет в Северна Македония

При над 89 процента от обработените резултати от балотажа за кметове на 33 общини в Северна Македония кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ побеждават в 20 общини, опозиционната СДСМ и коалиционният партньор в управлението на държавата, коалицията от
02.11.2025 21:35

Според първоначалната информация от Държавната избирателна комисия в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ ще има още 20 кмета

При обработени над 51% от гласовете на балотажа за кметове на 33 общини в Република Северна Македония кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ водят в 20 общини, на опозиционната СДСМ - в 3, а на коалиционния партньор в управлението на държавата, коалицията от албански партии ВЛЕН - в 5 общини.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:40 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация