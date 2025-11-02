Председателят на СДСМ обяви, че няма да подава оставка

В навечерието на балотажа в изборите за кметове в 33 общини в Северна Македония върху кандидатите на опозиционната СДСМ в 17 общини е бил оказван натиск, а „използваните методи говорят за многократна злоупотреба с институции от страна на ВМРО-ДПМНЕ”, обяви в изявление пред медиите в изборната нощ председателят на СДСМ Венко Филипче.

„Това е стимул да продължим, да се борим силно срещу това правителство, което никога повече няма да има такава подкрепа, каквато имаше на изборите миналата година“, заяви той.

Той подчерта, че няма намерение да подава оставка въпреки резултатите от втория тур на местните избори и обяви, че СДСМ остава втората по големина партия в страната и първата в опозиционния блок.

„Според обработените досега данни, освен трите кметски позиции, спечелени на първия тур, сме спечелили в още три, а именно Център, Македонска Каменица и Зърновци. Досега шестима кметове, като очакваме резултати в още няколко общини, където разликата е много малка”, обяви Филипче.