Осем наблюдатели на балотажа в Северна Македония са с отнети акредитации; избирателната активност е почти 40 процента

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владислав Тентов/БТА
Скопие,  
02.11.2025 19:33
 (БТА)
Държавната избирателна комисия (ДИК) на Република Северна Македония е отнела акредитациите на осем местни наблюдатели в скопската община Шуто Оризари  заради агитация в деня на балотажа за избор на кмет в общината. Председателят на ДИК Борис Кондарко обяви, че за ситуацията е уведомено МВР.   

Два часа преди края на изборния ден в страната избирателната активност е 39,28 процента, съобщиха от ДИК. Най-активни са гласоподавателите в общините Конче (64,44 процента), Дойран (62,96 процента) и Росоман (63,58 процента), а най-ниска е активността в Куманово (27,41 процента) и Шуто Оризари (26,33 процента).

Най-ниска е избирателната активност в скопските общини Чаир и Сарай, където кметове бяха избрани още на изборите на 19 октомври и там днес гласуват само за кмет на Скопие. От общините в Скопие, където се избират кметове на балотажа днес, избирателната активност е по-висока – в Аеродром са гласували 36 процента от избирателите, в Карпош – 40 процента, в Център – 39 процента. В самото Скопие избирателна активност е 28,52 процента, приблизително с 10 процента по-ниска от тази на 19 октомври.  

Право на глас в днешния балотаж имат 1 013 375 граждани. Изборният ден започна в 7:00 ч. и завършва в 19:00 ч. (20:00 ч. българско време). 

В първия тур на изборите за местна власт в Северна Македония бяха избрани кметове на 44 общини, а в четири общини изборите ще бъдат повторени от началото на процедурата заради недостигнат праг на избирателна активност от повече от една трета от гласоподавателите, вписани в избирателните списъци. Според законодателството в страната изборите могат да бъдат повторени не по-късно от 60 дни след обявяване на резултатите от гласуването днес. На балотажа няма праг за избирателна активност и кмет на съответната община става онзи кандидат, получил повече гласове.

