Балотажът на местните избори в Северна Македония преминава спокойно, избирателната активност е малко под 20 процента

Избирателната активност в средата на изборния ден (14.00 ч. бълг. време) на втория тур на изборите за кметове в 32 общини и столицата Скопие в Република Северна Македония е 19,96 процента, съобщиха от Държавната избирателна комисия в страната. Най-много гласували има в общините Пробищип - 36,66 процента, Крушево - 34,86 процента и Лозово - 34,54 процента, а най-ниска - в скопските общини Сарай - 3,58 процента, Чаир - 5,35 процента и Шуто Оризари с 12,78 процента.

В Скопие са гласували 15,28 процента. В столицата на Северна Македония, освен за кмет на града, гражданите избират и кметове на някои от общините в него, а най-висока избирателна активност е отчетена именно в такива общини - 22,14 процента в Карпош и в Център - 21,58 процента.

Изборният ден протича спокойно и без особени нарушения, съобщиха и от МВР, а по време на деня за размисъл вчера са регистрирани 10 сигнала за нарушения в няколко района, сред които Скопие, Охрид, Щип, Тетово и Битоля, които обаче не са били потвърдени след проверка на място.

В информацията на МВР се съобщава и за 19 публикации в социалните мрежи по време на деня за размисъл с призиви за гласуване за определени кандидати и видеоклипове и снимки от партийни дейности, провеждани в централите, а едно лице е арестувано за изясняване на инцидент със заснемане на един кочан с бюлетини в скопската община Шуто Оризари.

Право на глас в днешния балотаж за избор на кметове имат 1 013 375 избиратели. Изборният ден започна в 7.00 ч. и завършва в 19.00 ч. местно време.

В първия тур на изборите за местна власт в Северна Македония бяха избрани кметове на 44 общини, а в четири общини изборите ще бъдат повторени от началото на процедурата, заради недостигнат праг на избирателна активност от повече от една трета от гласоподавателите, вписани в избирателните списъци. Според законодателството в страната изборите могат да бъдат повторени не по-късно от 60 дни след обявяване на резултатите от гласуването днес.