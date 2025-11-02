В Северна Македония гласуват на балотаж за кметове на 32 общини и столицата Скопие

В 33 общини, включително в столицата на Република Северна Македония Скопие, днес ще избират кметове на втори тур. Право на глас имат 1 013 375 избиратели.

На първия тур на местните избори, които се проведоха на 19 октомври, бяха избрани кметове в 44 от общо 80-те общини в страната и Скопие, а в четири общини изборите бяха счетени за невалидни заради недостатъчния процент гласували. Така в общините Гостивар, Маврово и Ростуше, Врабчище и Център Жупа изборите трябва да бъдат повторени 60 дни след обявяване на окончателните резултати, като процедурата започва от самото начало.

В общините Аеродром, Виница, Конче, Крушево, Македонска каменица,Пробищип, Чучер Сандево, Чешиново-Облешево, Демир капия, Ранковце, Росоман, Валандово, Неготино, Зърновци, Дойран и Лозово на втори тур ще се гласува за кандидат-кметове, издигнати от управляващата ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, в Боговине и Тетово на балотаж отиват кандидатите на Националния алианс за интеграция (НАИ) и коалиционния партньор в управлението ВЛЕН, в Бръвеница - кандидати на ВЛЕН и ВМРО- ДПМНЕ, в Кичево на НАИ и ВМРО- ДПМНЕ.

В няколко общини в балотажа ще участват независими кандидати. Това са Дебър, където другият претендент е издигнат от ВЛЕН, в Дебърца, където независимият кандидат за кмет има за опонент кандидат, издигнат от ВМРО-ДПМНЕ, в Кочани, където срещу кандидата на ВМРО-ДПМНЕ отива настоящият кмет, поел управлението на общината, след като заради пожара в дискотека Пулс през март кметът подаде оставка.

В Куманово на балотаж се явяват дългогодишният кмет на общината и председател на движението ЗНАМ (коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ) Максим Димитриевски и независим кандидат, а в две общини - Македонски брод и Могила, независимите кандидати заявиха, че ще се оттеглят от балотажа срещу кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ. В Струга и Студенчани на балотаж има независими кандидати срещу издигнати кандидат-кметове от НАИ.

В няколско скопски общини също ще има балотаж, като в община Център гласоподавателите ще избират между настоящия кмет, издигнат от СДСМ, и кандидатя на ЗНАМ, в Шуто Оризари балотажът е между кандидат на ВМРО-ДПМНЕ и на Съюза на ромите. В Шуто Оризари трябва да бъдат попълнени и три места в местния общински съвет. С интерес се очаква резултатът от битката в община Карпош между дългогодишния и настоящ кмет на общината Стефчо Якимовски и кандидата на ВМРО-ДПМНЕ Сотир Лукровски, както и в столицата Скопие, където гражданите ще избират между кандидата на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски и 29-годишния кандидат, издигнат от Левица Амар Мецинович.

Вчера в Северна Македония гласуваха болни и неподвижни хора, затворници и лица под домашен арест, чиито заявления са приети от общинските избирателни комисии. Според информация от Държавната избирателна комисия местните избори ще бъдат следени от 1569 наблюдатели, от които 904 местни и 651 международни.