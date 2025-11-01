Борусия Дортмунд надви Аугсбург и си върна второто място в Бундеслигата

Борусия Дортмунд надви с 1:0 Аугсбург с попадение на Серу Гираси през първото полувреме и си върна второто място в германското първенство по футбол. След девет мача "жълто-черните" са с 20 точки и четири по-малко от Байерн Мюнхен, който ще приеме Байер Леверкузен в събота вечер.

Дортмунд влезе в първата си победна серия във всички турнири от началото на сезона и ще брани успешната поредица в сряда срещу Манчестър Сити в Шампионската лига.

Аугсбург, който загуби шест от първите си девет мача в Бундеслигата, е 15-и в класирането със седем точки, а петъчното поражение постави под допълнителен натиск треньора Сандро Вагнер. Домакините пропуснаха чисто положение в 20-ата минута и допуснаха гол 17 по-късно, когато Гираси се възползва от грешка на отбраната при изчистване на топката. 29-годишният нападател се разписа за пети път от началото на сезона.

РБ Лайпциг е трети в класирането с точка зад Дортмунд преди мача с Щутгарт днес.

Първенство на Германия по футбол, мачове от деветия кръг на Бундеслигата: Аугсбург - Борусия Дортмунд - 0:1 в събота: Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт Майнц - Вердер Бремен РБ Лайпциг - Щутгарт Санкт Паули - Борусия Мьонхенгладбах Унион Берлин - Фрайбург Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен в неделя: Кьолн - Хамбургер ШФ Волфсбург - Хофенхайм * В класирането води Байерн Мюнхен с 24 точки, следван от Борусия Дортмунд с 20, РБ Лайпциг с 19, Щутгарт с 18, Байер Леверкузен със 17, Айнтрахт Франкфурт и Хофенхайм с по 13 и други.