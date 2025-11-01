Подробно търсене

Борусия Дортмунд надви Аугсбург и си върна второто място в Бундеслигата

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Matthias Schrader
Дортмунд,  
01.11.2025 08:11
 (БТА)

Борусия Дортмунд надви с 1:0 Аугсбург с попадение на Серу Гираси през първото полувреме и си върна второто място в германското първенство по футбол. След девет мача "жълто-черните" са с 20 точки и четири по-малко от Байерн Мюнхен, който ще приеме Байер Леверкузен в събота вечер.

Дортмунд влезе в първата си победна серия във всички турнири от началото на сезона и ще брани успешната поредица в сряда срещу Манчестър Сити в Шампионската лига.

Аугсбург, който загуби шест от първите си девет мача в Бундеслигата, е 15-и в класирането със седем точки, а петъчното поражение постави под допълнителен натиск треньора Сандро Вагнер. Домакините пропуснаха чисто положение в 20-ата минута и допуснаха гол 17 по-късно, когато Гираси се възползва от грешка на отбраната при изчистване на топката. 29-годишният нападател се разписа за пети път от началото на сезона.  

РБ Лайпциг е трети в класирането с точка зад Дортмунд преди мача с Щутгарт днес.  

Първенство на Германия по футбол, мачове от деветия кръг на Бундеслигата:

Аугсбург - Борусия Дортмунд             - 0:1

в събота:
Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт
Майнц - Вердер Бремен
РБ Лайпциг - Щутгарт
Санкт Паули - Борусия Мьонхенгладбах    
Унион Берлин - Фрайбург
Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен

в неделя:
Кьолн - Хамбургер ШФ
Волфсбург - Хофенхайм
* В класирането води Байерн Мюнхен с 24 точки, следван от Борусия Дортмунд с 20, РБ Лайпциг с 19, Щутгарт с 18, Байер Леверкузен със 17, Айнтрахт Франкфурт и Хофенхайм с по 13 и други.

/ХБ/

