Младите трябва да научават повече за историята на регионите си, каза председателят на Младежкото тракийско дружество в Казанлък Ирина Альова

Форуми като краеведските четения в Казанлък трябва да се популяризират сред деца, защото младите са много малко запознати с историята на региона си. Това каза за БТА преподавателят Ирина Альова, която представи доклад за делото на съпругата и съратница на Капитан Петко войвода Радка Кравкова. Альова е и председател на Младежкото тракийско дружество в Казанлък, което носи името на Радка Кравкова, а целта на изследването ѝ е да напомни за мястото на тази казанлъчанка в историята на региона и страната.

По думите ѝ за живота на спътницата на Капитан Петко войвода има много малко данни, а информация за доклада си тя е събирала от членове на дружеството, научили я от свои предци и съхранили я през поколенията. „Тази тема представлява интерес за мен от ученическите години“, каза Ирина Альова и изрази мнение, че значението на личността на Кравкова в исторически план е голямо, а в съвместния ѝ живот с Капитан Петко войвода има доста интересни моменти. „Тя е била неотлъчно до войводата, дори когато е бил арестуван, била е привиквана и като свидетел. Двамата имат само 20 години семеен живот, но нямат собствени деца, тъй като и четирите им деца умират като пеленачета“, разказа Альова. Те осиновяват дъщерята на една от сестрите на Радка и племенника на Капитан Петко войвода, които впоследствие създават семейство, а децата им са наследниците на войводата. Радка е била и изключително грижовна както към децата си, така и към своите сестри. Една от тях - Екатерина Златарева, е известна актриса, а брат ѝ Иван е работил в Археологическия институт и също много е помагал на капитан Петко Войвода в освободителното дело, разказа още Ирина Альова.

Капитан Петко войвода и Радка Кравкова са живели във Варна, като към момента къщата им е съборена, както и тази на Кравкова в Казанлък. На нейно място от местното Тракийско дружество и Тракийската асоциация са поставили неин барелеф, а на откриването му е присъствала актрисата Бистра Марчева, изиграла образа на Кравкова във филма „Капитан Петко Войвода“.

Според Ирина Альова трябва да се организират повече инициативи, които да запознават младите хора с българската история, както и с личностите и събитията, дали своя принос за страната и региона. Това е нейното първо участие в Краеведските четения в Казанлък, но Тракийското дружество и Младежкото тракийско дружество са организирали редица събития, насочени към децата и младежите. Всеки, който има интерес към историята на региона, може и да стане член на Младежкото тракийско дружество, като няма строги възрастови ограничения. Целта ни е да предадем знанието за тези личности на младите, за да остане за поколенията.