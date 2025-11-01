Софийският университет ще отбележи с шествие Деня на народните будители

С шествие и поднасяне на цветя пред паметниците на братята Евлогий и Христо Георгиеви, на патрона на Алма матер - св. Климент Охридски, на св. Паисий Хилендарски, Иларион Макариополски и на гроба на Иван Вазов, ректорското ръководство, Академичният съвет и представители на академичната колегия на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" на 1 ноември за поредна година ще отбележат Деня на народните будители. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

В деня, в който отдаваме почит на българските книжовници, просветители, борци за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал, академичната общност на Софийския университет ще припомни, че България беше освободена първо духовно, благодарение на усилията на православната църква, училищата и читалищата.

Академичното шествие ще тръгне в 11:30 ч. от главния вход на Ректората на СУ. Към академичната колегия на Софийския университет ще се присъедини и Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски".

Университетският хор за старинна музика и деца от столично училище ще изпълнят кратка литературна и музикална програма.

Шествието ще премине по маршрута: в 11:30 ч. от главния вход на Ректората на Софийския университет, до паметника на св. Климент Охридски, до паметника на св. Паисий Хилендарски, до гроба на Иван Вазов, до паметника на Иларион Макариополски пред Синодалната палата и до главния вход на Ректората в 12:00 ч.

Софийският университет кани гражданите и гостите на София да се присъединят към честването за Деня на народните будители.