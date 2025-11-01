На днешния празник изразяваме своята почит към всички българи, които в своето време будеха съвестта на народа ни, каза патриарх Даниил

Подробно търсене

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил и ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев. Снимка: Емануел Смърков/БТА
София,  
01.11.2025 13:42
 (БТА)

На днешния празник 1 ноември - Деня на народните будители, изразяваме своята почит и признателност към всички онези българи, които в своето време будеха съвестта на народа ни. Това каза днес българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по повод днешния празник – 1 ноември, Деня на народните будители.

Българският патриарх, заедно с представители на Светия синод на Българската православна църква и Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски", взе участие в традиционното академично шествие на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (СУ).

Шествието започна с поднасяне на цветя пред паметниците на братята Евлогий и Христо Георгиеви на главния вход на Ректората на СУ.

След това академичната общност на университета се придвижи до паметника на патрона на Алма матер - св. Климент Охридски, където в шествието се присъедини българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Ректорът на СУ проф. Георги Вълчев и патриарх Даниил отдадоха почит при паметниците на св. Паисий Хилендарски, Иларион Макариополски, както и на гроба на Иван Вазов.

„Патронът на българските будители е св. Йоан Рилски, който, в свое време, бе разбрал, че човешкото назначение не е само тук в този свят, защото и до ден днешен няма човек, който да може да даде отговор за смисъла на човешкия живот, който се изчерпва със земното битие", каза патриарх Даниил.

В своето слово, той посочи, че „Господ Иисус Христос е пръв будител с думите: „Покайте се, защото се приближи царството небесно“.

„Да бъдем човеци означава да усвоим полу-човешките качества и добродетели, за които Добри Чинтулов казва: „Любовта е съгласието“. Не се постига това нещо. Когато човек спи в духовен сън не само за себе си, но и за едно взаимно добруване, за един келепир, той неминуемо спи в греховен сън, защото не е познал високото назначение на човека – да бъде подобен на Бога", допълни патриарх Даниил.

Той призова „да се стремим към достойнството, което Господ ни е дал – да бъдем синове Божии, да бъдем с Бога във вечността."

„Това е предпоставката, на която са стъпвали всички будители от времето на св. Йоан Рилски до днес. В наше време, в обществото, в образователната сфера, все още не сме се отърсили от някои идеологеми и инерции от миналото. Когато човек се пребори с лицемерието вътре в себе си, тогава ще има мъжеството да казва истината", коментира българският патриарх.

В обобщение той призова „да свидетелстваме с нашия живот, че е добре да бъдем с Бога и един ден Бог да ни заведе там, където са всички будители, във вечната радост – Христовото царство."

Както БТА писа, по-рано, ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев каза пред БТА, че „без памет трудно можем да вървим напред".

