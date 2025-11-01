Без памет трудно можем да вървим напред, каза пред БТА ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев

Нека да потърсим съвременните измерения на будителството, защото без памет трудно можем да вървим напред. Това каза пред БТА проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и председател на Асоциацията на висшите училища, по повод днешния празник – 1 ноември, Деня на народните будители.

На въпрос на БТА какво е посланието му към младите и към българското общество, проф. Вълчев отговори: „Посланието в днешния ден е да си дадем сметка, че обществото върви напред, благодарение на усилията на много хора и толкова поколения наред.“

„Нека всеки един от нас да се опита да осмисли Деня на народните будители, да си спомни за своите учители, за своето семейство, за близките си хора, които винаги са им помагали. Днес се става будител тогава, когато съвестно изпълняваш работата си. Действително има много съвестни учители, има много съвестни професионалисти, които работят в сферата на обществения ни живот, на общественото здравеопазване. Всички те са хора, които работят за обществото. Те са своеобразни будители“, каза още проф. Вълчев.

„Ако изпълняваме съвестно задълженията си, продължаваме традицията на будителите преди нас“, обобщи ректорът на СУ.

С шествие и поднасяне на цветя пред паметниците на братята Евлогий и Христо Георгиеви, на патрона на Алма матер - св. Климент Охридски, на св. Паисий Хилендарски, Иларион Макариополски и на гроба на Иван Вазов, ректорското ръководство, Академичният съвет и представители на академичната колегия на Софийския университет "Св. Климент Охридски" днес за поредна година отбелязватт Деня на народните будители.

В деня, в който отдаваме почит на българските книжовници, просветители, борци за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал, академичната общност на Софийския университет ще припомни, че България беше освободена първо духовно, благодарение на усилията на православната църква, училищата и читалищата.