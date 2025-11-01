Будителите не са само в миналото, всеки може да е такъв, когато възпитава децата в патриотизъм и ги мотивира да учат, казва Красимир Вълчев

Днес отдаваме почит към редица от най-ярките личности в историята ни - книжовници, учители, творци и революционери. Към тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременната българска нация. Които посяха стремежа към знания и издигнаха просветата като най-висша ценност, с тези думи се обръща министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в приветствието си за Деня на народните будители, отправено до учители, преподаватели, учени, дейци на културата и просветата, до ученици и студенти, съобщи пресцентърът на ведомството.

Будителите на България обаче не са само в миналото. Всеки от нас може да бъде поне мъничко будител във всеки един ден. Като възпитава децата в добрина и патриотизъм. Като ги мотивира да учат, като подкрепя учителите им, като ги учи да уважават другите. Като проявява в ежедневието си мъдрост и професионализъм, и вярва в ценностите на образованието и духовността, отбелязва образователният министър.

Той казва, че живеем във времена на големи промени, на нови предизвикателства, възможности, но и изпитания. За да преминем през тях като проспериращо, силно и хармонично общество, разчитаме на най-ярките примери на съвременното будителство - учителите, преподавателите във висшите училища, учените, хората на духа и културата.

"Всички Вие, които сте се посветили на тази мисия, изграждате бъдещето на България - не само като пазители на духовността и вдъхновители на знания, но и като създатели на нови хоризонти. От Вашия труд и отдаденост в най-голяма степен зависи дали страната ни ще бъде сред държавите, които не просто следват, а създават възможности за развитие на съвременния свят. Защото в епохата на изкуствения интелект и задълбочаващата се дигитализация именно силата на мисълта и творчеството ще определят успеха и мястото на всяка държава и на отделния човек", с тези думи се обръща министър Вълчев към всички, към които отправя приветствието си.

"И в миналото, и днес, а вярвам - и в бъдещето - винаги ще свързваме най-много образа на будителя с този на учителя. Затова в заключение искам да благодаря на всички Вас - в класните стаи, университетските аули и в стотиците ни неделни училища зад граница, които са се отдали на мисията да създават и възпитават бъдещето на България! Честит празник! На Вас и на всички, които със слово, наука и личен пример будят умовете и сърцата на хората! Бъдете достойни наследници на нашите предци и будители на нашето време! Честит Ден на народните будители!", пожелава в приветствието си министър Красимир Вълчев.

Както писа БТА, честваме Деня на народните будители. Той е посветен на делото на книжовниците, на просветителите и на борците ни за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал - Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година в Пловдив. През 1922 година Стоян Омарчевски, министър на просвещението, внася предложението за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва днес в тържественото откриване на паметник на Стоян Омарчевски (1885-1941) в Нова Загора, което ще се състои от 11:00 ч. в центъра на града, съобщи пресцентърът на МОН.