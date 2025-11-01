Хетафе победи Жирона с два гола в края на мача от ЛаЛига

Хетафе отбеляза два гола в края и спечели с 2:1 срещу Жирона в първи мач от 11-ия кръг на испанското първенство по футбол, с което "сините" се изкачиха на шесто място в класирането на ЛаЛига със 17 точки. Еспаньол има една повече на пета позиция.

Марио Мартин, играещ под наем от Реал Мадрид, изведе Хетафе напред 19 минути преди края, когато се разписа с глава след центриране на Луис Мия от статично положение. Борха Майорал увеличи преднината на "сините" в 86-ата минута, а Кристиан Стуани върна един гол за гостите в добавеното време.

Хетафе записа първа победа от четири домакинства от началото на сезона, а Жирона допусна шесто поражение и остана на дъното на Ла Лига със седем точки. Каталунците са с две загуби в последните си пет мача и са равни по точки с предпоследния Реал Овиедо.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на ЛаЛига: Хетафе - Жирона - 2:1 в събота: Виляреал - Райо Валекано Атлетико Мадрид - Севиля Реал Сосиедад - Атлетик Билбао Реал Мадрид - Валенсия в неделя: Леванте - Селта Виго Алавес - Еспаньол Барселона - Елче Бетис - Майорка в понеделник: Реал Овиедо - Осасуна *Реал Мадрид води в класирането с 27 точки, следван от Барселона с 22, Виляреал с 20, Атлетико Мадрид с 19, Еспаньол с 18, Хетафе със 17 и други.