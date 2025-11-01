Подробно търсене

Петра Куртева
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин, архив
София,  
01.11.2025 10:26
 (БТА)

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са межде 4 и 6 градуса във високите части на планините. Времето е ясно, с много слаби ветрове във високите части.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие, съобщиха още от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) времето в планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°.  

/МК/

